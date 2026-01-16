藍扯台積電赴美如「賴公移山」！張益贍酸：只准李彥秀美國置產！

論壇中心／綜合報導

台美對等關稅調降至15%，台積電等半導體與科技企業也將新增對美投資至少2500億美元。國民黨立委李彥秀今（16日）表示，已有學者擔憂相關產業赴美將產生「賴公移山」現象，未來協議送交立法院時將嚴加審查，捍衛台灣的「護國群山」。政治評論員張益贍聞言後大酸，只能自己在美國置房產，不准台積電去美國投資，「這就是李彥秀的想法」。

張益贍在《台灣向前行》節目中指出，國民黨有多少人在美國置產？有多少人的台積電股票還沒賣掉？如果台積電去美國投資叫「賴公移山」、台積電會變成「美積電」，那麼李彥秀要不要先把美國的房子賣掉再講這句話？張益贍痛批，沒人反對李彥秀到美國置產，只要公開透明地申報就好了，為什麼還講出這樣的話？難道不怕美國質疑「為什麼這些人不准台積電赴美投資」，進而公布他們所有在美國的財產？張益贍強調，千萬不要覺得美國不會做這樣的報復。

廣告 廣告

張益贍進一步表示，要特別感謝藍營不斷在罵的台積電，要不是台積電之前投資1650億，現在成為全球AI產業最重要的核心，台灣政府對美國能談得出關稅15%嗎？雖然政府的談判代表非常努力，但他們的靠山就是台積電。而台積電顧及其他非常辛苦的中小企業，為了因應高關稅，所以將自身的投資放在台灣企業對美2500億美元的投資中。張益贍強調，雖然自己沒有買台積電的股票，但還是謝謝台積電，希望藍白別再把台灣乃至於全世界最重要的產業汙名化，也不要再把台積電叫做「美積電」。

原文出處：藍扯台積電赴美投資如「賴公移山」！張益贍酸嗆：只准李彥秀在美國置產！

更多民視新聞報導

曾助衛福部起草代孕法 林志潔曝陳昭姿盲點：孕母恐被剝削！

兩年條款變代孕條款？3Q批「這3人」：陳昭姿如武則天！

黃國昌訪美回台2條路？吳崑玉引「盧比歐名言」警告下場！

