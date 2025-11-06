藍扯年改讓公務員只能吃3顆蛋！立院綠黨團：那應該是健康而非經濟考量

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委吳宗憲5日稱，退休公務員在年改之後沒有錢用，比如要繳房貸，但這筆錢不存在使其限縮消費，退休人員不敢上餐館，或是吃五顆蛋變成吃三顆蛋等，導致產業連帶受影響，引起批評。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（6）日表示，公教退休人員一個月退休金從5萬1到5萬8不等；勞工平均不會到2萬5千元，公教更有樓地板保障，如果退休後有五、六萬所得，要吃幾顆蛋應該不是經濟上，而是健康上的考量。

另針對吳宗憲昨日發言稱，很多公務員要繳房貸，因為年改導致消費減少，原本吃五顆蛋得改成三顆蛋，鍾佳濱指出，他知道美國有職棒選手吃很多顆蛋，到底年改跟退休人員的養生健康，還是跟退休後的所得有關不得而知。不過就所看到的大多數資料，目前公教退休人員一個月退休金從5萬1到5萬8不等；勞工平均不會到2萬5千元。更何況，公教退休人員還有3萬1千元的樓地板。若以目前全台灣包括六都在內的最低生活水準來看，如果退休後有五、六萬所得，要吃幾顆蛋應該不是經濟上的考量，而是健康上的考量。

媒體詢問，黃國昌說其岳父沒有在中國經商，但學者沈榮欽搬出法院判決指出「就是有」。鍾佳濱表示，沈榮欽說得一針見血。明明有，黃國昌卻能夠面不改色的說謊，這是有些人面對自己把柄被找到的一貫做法。「如果法院有就去法院說明白，黃委員經常揚言要告，好像到目前為止，他針對所有他認為的不實報導的提告都還沒進行」。

另對於台電稱核二、核三都有重啟機會，會不會引發地方反彈？鍾佳濱則說，綜觀各國，核電廠停機後重啟並非沒有先例，但是非常少見。台電對於技術的評估一定要本於專業、慎重的進行，這應該是初步的評估。未來必須是國家能源政策以及能源供應，是否社會可以有共識接受。縱使社會有共識，也必須在台電的專業上有更嚴謹的做法，尤其在法制面上是否完備，有待各界跟立法院嚴密注視。

鍾佳濱強調，台電目前所說的是就工程技術上初步的判斷，未來還是要遵行法制程序、尋求社會共識與評估能源需求做完整的說明。「我想這件事情才剛剛開始，只是一個初步的意見而已」。

