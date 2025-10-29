即時中心／徐子為報導



台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發各界關注，國民黨今（29）天批評政府企圖轉移邊境管制不利的責任。對此，財政部關務署出面反擊指出，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，自本月24日加強抽核以來查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤。





關務署今說明，海關落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並與各邊境查緝機關通力合作，嚴格執行各項邊境管制措施。



關務署統計，自去（2023）年1月1日至今天，海關已查獲未經檢疫豬肉製品3445件、3044公斤，均依法移送農業部防檢署裁處。



關務署說明，為強化防堵非洲豬瘟入侵，各關自10月24日起，針對自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。每週並由一級主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請防檢署檢疫犬隊配合協查。



根據關務署統計，24日至今天這6日執行加強抽核措施以來，各關人工開箱查驗件數超過1.7萬件，查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤，其中7件為旅客違規攜帶入境、5件郵包、1件快遞，來自中港澳、泰國、越南等地。



關務署表示，海關將持續落實相關邊境管制作為，與農業部共同守護國門及非疫家園，並呼籲民眾切勿違規攜帶或輸入豬肉製品，違者依據動物傳染病防治條例移送防檢署，最高可處新台幣100萬元罰鍰。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／藍批中央欲轉移邊境管制責任 海關反擊了：6天已攔15公斤違規豬肉製品

更多民視新聞報導

粿粿遭控出軌王子！ 李怡貞心疼范姜彥豐：承認被戴綠帽不容易

病死豬數從117變78 賴品妤酸爆「穢土轉生」：接下來獸醫要比死豬多了？

最新！美韓達成貿易協議！韓半導體關稅比照台 韓對美投資2000億美元現金

