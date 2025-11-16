藍批中央片面修正補助台中財政陷入困境！盧秀燕坦承調度「令人發愁」
台中市國民黨議員楊大鋐、陳文政、邱愛珊、黃佳恬等（如圖）在市政總質詢關切，因應《財劃法》修法，導致台中市115年度補助收入銳減157.4億元，市府必須增加負擔達140.6億元，楊大鋐說，面對台中市財政的困境，市長盧秀燕該如何因應？
市長盧秀燕坦言，即便中央增加統籌稅款，但光是捷運藍線、營養午餐等補助倒扣回去仍是虧損，直言台中市財政調度「令人發愁」。楊大鋐痛批，中央將義務教育、低收入戶生活補助等義務轉嫁地方，質疑此舉已違背財劃法改善地方財政體質的原意。
楊大鋐指出，台中市增加了統籌分配稅款，但同時中央又修正補助款方式，台中市115年度歲出預算1980億521萬9千元，再度締造歷年預算新高。雖統籌分配稅款因應財劃法修法增加至749.5億，但中央同時修正補助款的補助方式，造成本市115年度補助及協助收入較上年度減少157.4億，市府增加負擔140.6億。
楊大鋐說，財劃法修法原意本市改善地方財政體質，結果卻因中央政府片面修正補助方式，造成地方政府以後年度要負擔更多，他也發現有許多屬於全國一致性的業務，以後年度皆改由地方政府負擔，其中以獲配補助收入最多的教育局與社會局影響最大，並詢問教育局、社會局分別影響、短收多少？
教育局局長蔣偉民表示，補助款總共約減少了56億1200萬，其中包含教學用電優惠電價及凍漲電價差額減少6.05億、補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經教育計畫3300萬、推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫5.17億、國中小教科書學生用書與學校用書補助費用約2521萬等。
社會局局長廖靜芝說，原先中央一般性跟計畫型的補助款，已經有來函告知受影響的費用約8.3億，影響的範圍有低收入戶家庭生活補助、就學補助跟醫療補助還有就是健保的病患住院的時候的膳食費3.85億，身心障礙補助減少1.46億，另外還有中低收入、老人生活津貼、特殊境遇家庭的生活扶助，這些項目林林總總加起來有八億多，現在由地方政府自行負擔。
楊大鋐說「再窮也不能窮教育，再苦也不能苦孩子。」義務教育是全國一致性的業務，而低收入戶家庭生活補助、身心障礙者補助、中低收入老人生活津貼、特殊境遇家庭扶助等皆是法定社會福利支出，過去都是中央政府應負擔的經費，結果卻將應負擔的義務轉嫁給地方，根本是拿人民的救命錢開刀。
其他人也在看
民眾黨市黨部辦社區活動 以扎實腳步陪伴更多民眾
記者吳文欽／高雄報導 民眾黨高雄市黨部攜手在地團隊於周六午後，辦理健康、藝文、小農一…中華日報 ・ 18 小時前
暌違109年！北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，16日首站抵達鹽水區，台南市長黃偉哲親自到場接駕。此次特別由具深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，距上次相同形式的巡歷已相隔超過百年，成為難得一見的歷史性場景。中天新聞網 ・ 18 小時前
中市食安處主動驗出「芬普尼蛋」 連夜通報源頭彰化縣府追查
又見芬普尼蛋！衛福部食藥署14日接獲台中市食安處通報，台中龍忠蛋行販售的籃蛋，被檢出0.05ppm的芬普尼，且疑為文雅畜牧場仍在移動管制期間非法流出，這批問題蛋共出貨200籃，每籃200顆，現場庫存38籃，其餘約162籃、逾3萬顆蛋已售出。食安處表示，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗，結果於11月14日晚間出爐，檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)含量0.05ppm(殘留容許量標準0.01ppm)與規定不符。（如圖）食安處指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
五月天跨年夜登陸台中 何欣純：盧秀燕不懂行銷「該學習陳其邁」
五月天25周年巡迴演唱會今年底將在台中洲際棒球場登場，不過代表民進黨參選2026台中市長選舉的立委何欣純昨（11/15）天在臉書發文，指出許多旅宿、店家反映這些商機看得到吃不到，台中市政府應該學習高雄行銷，借力使力行銷台中，幫忙活絡非洲豬瘟疫情後的地方產業。太報 ・ 20 小時前
中央擴大租金補貼生變盧秀燕︰正憂如何調度財政缺口
台中市國民黨議員楊大鋐於議會市政總質詢時，關切300億擴大租金補貼議題，楊大鋐說（如圖），原本擴大租金補貼全部都是由中央的預算來去支付，明年度計畫是否生變？影響戶數有多少？市府是否有能力籌編相關費用支應？市長盧秀燕表示，明年度歲入歲出的總預算結構，補助項目的確就減少了157億，即使中央增加統籌分配稅，但光是捷運、營養午餐等倒扣回去還減少，因此台中市財政如何調度確實令人發愁。再者，今年度因售地不順利，預算都有點調度不過來、缺口還有一百多億，何況是明年度的預算調度。市府都發局局長李正偉表示，今年六月中央有函文告知希望由地方分擔三成，以115年度預估台中市需求總經費72億，如要本市自籌三成、約需21億元。不過都發局有向其他五都進行調查，高雄與台南市皆表示無法編列，因此九月時內政 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
台中車站街友再傳憾事！62歲男倒臥超商前離世 路人驚見報警
台中市警察局第一分局指出，事件發生於下午 14 時 17 分，1名熱心民眾路過中區某超商，遠遠看見1名街友倒臥在地上姿勢不尋常，民眾心生警覺，上前查看後發現對方沒有反應，立即撥打 119，請消防隊及警方到場，救護人員到場後，立刻依程序檢查生命徵象，卻確認這名 62 歲傅姓...CTWANT ・ 23 小時前
台中悲歌！62歲街友仰躺路邊 路人警覺通報已回天乏術
台中街友問題嚴重，今（15）日下午發生在台中市中區。一名年約 62 歲的傅姓男街友，被路過民眾發現仰躺在某超商的店外地面上，身體毫無動靜。民眾警覺後立即通報警消，然而救護人員到場後，確認傅男已無生命跡象，明顯死亡。這起事件再度凸顯了社會邊緣族群的生存困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
引領這場空間重生的，是國際知名的設計團隊 HBA Studio。以融合當地文化語境與現代美學聞名的 HBA足跡遍及全球，從京都四季酒店、蘇州柏悅酒店到加州麗思卡爾頓、曼谷嘉佩樂酒店，都能看見他們的設計痕跡。這次他們將台中舊城的歲月、巷弄的光影與百貨大樓的歷史質地濃縮在空...styletc ・ 13 小時前
台中梧棲蛋行芬普尼超標！ 民眾退貨找嘸人
該顧客表示，已向該蛋行買5、6年雞蛋，因為家中10餘人，用蛋量非常大，故自5日芬普尼蛋爆發後，10日再去採購時，還曾特別問過店家雞蛋有沒有問題，當時店家回應是合格的，當天就購買一箱300元的雞蛋回家，直到昨天看到新聞爆出蛋行買到問題蛋，今天才趕快帶著剩餘的雞蛋要來...CTWANT ・ 18 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 13 小時前