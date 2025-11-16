藍批中央片面修正補助 台中財政陷入困境 盧秀燕坦承調度令人發愁

台中市國民黨議員楊大鋐、陳文政、邱愛珊、黃佳恬等（如圖）在市政總質詢關切，因應《財劃法》修法，導致台中市115年度補助收入銳減157.4億元，市府必須增加負擔達140.6億元，楊大鋐說，面對台中市財政的困境，市長盧秀燕該如何因應？

市長盧秀燕坦言，即便中央增加統籌稅款，但光是捷運藍線、營養午餐等補助倒扣回去仍是虧損，直言台中市財政調度「令人發愁」。楊大鋐痛批，中央將義務教育、低收入戶生活補助等義務轉嫁地方，質疑此舉已違背財劃法改善地方財政體質的原意。

楊大鋐指出，台中市增加了統籌分配稅款，但同時中央又修正補助款方式，台中市115年度歲出預算1980億521萬9千元，再度締造歷年預算新高。雖統籌分配稅款因應財劃法修法增加至749.5億，但中央同時修正補助款的補助方式，造成本市115年度補助及協助收入較上年度減少157.4億，市府增加負擔140.6億。

楊大鋐說，財劃法修法原意本市改善地方財政體質，結果卻因中央政府片面修正補助方式，造成地方政府以後年度要負擔更多，他也發現有許多屬於全國一致性的業務，以後年度皆改由地方政府負擔，其中以獲配補助收入最多的教育局與社會局影響最大，並詢問教育局、社會局分別影響、短收多少？

教育局局長蔣偉民表示，補助款總共約減少了56億1200萬，其中包含教學用電優惠電價及凍漲電價差額減少6.05億、補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經教育計畫3300萬、推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫5.17億、國中小教科書學生用書與學校用書補助費用約2521萬等。

社會局局長廖靜芝說，原先中央一般性跟計畫型的補助款，已經有來函告知受影響的費用約8.3億，影響的範圍有低收入戶家庭生活補助、就學補助跟醫療補助還有就是健保的病患住院的時候的膳食費3.85億，身心障礙補助減少1.46億，另外還有中低收入、老人生活津貼、特殊境遇家庭的生活扶助，這些項目林林總總加起來有八億多，現在由地方政府自行負擔。