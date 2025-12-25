藍批卓揆一個月沒溝通 ：縣市試算表 有卻不給

行政院上月廿日提出財劃法修正草案，卻提不出各縣市實際分配金額。行政院長卓榮泰曾找國民黨資深財政立委賴士葆等人溝通，一度承諾要提供試算表又跳票。賴士葆批評，院版財劃法各縣市試算表至今蓋牌，憲政都亂掉了，行政院卻一直情緒勒索。

財政部為解財劃法爭議，上月十八日召集各縣市開會，卻使不少地方縣市代表更加不滿。桃園市副市長蘇俊賓當時說，會議上只給地方政府一張Ａ４紙，內容空洞、沒有公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府背書支持，部分南部縣市也不滿中央補助下修。

廣告 廣告

行政院仍在廿日提出財劃法修法版本，稱預計整體挹注地方經費將達一兆二○○二億元；卓榮泰更說，政院版是最能取得共識的修法草案，盼立法院審議時勿一意孤行。不過，政院推出修法版本卻沒提出同時提出各縣市實際分配金額。

莊翠雲當時說，因涉事權畫分與分配辦法再討論，金額未定。上月廿一日，政院藉由列席立法院會的機會，透過立法院長韓國瑜找國民黨立委賴士葆和林思銘溝通。

賴士葆還原當時談話經過，他說，事權分配在字裡行間有帶到，他要求行政院必須要提供試算表，行政機關當時也說「下周可以給」；才過了個周末，卓榮泰廿四日下午就致電稱「不能給」，且沒有說明原因。有地方政府反映，政院在十八日會中也沒有討論，就是一張Ａ４告知中央、地方事權分配，至今沒有再開會。

賴士葆表示，事後卓揆說「只要法一審查，就可以給」，所以事實上行政院已有試算表，蓋牌不給的原因要問行政院。他分析，部分項目有假設前提，可能估算有困難，但還是可以算得出來，也可能怕一公布，各縣市又吵起來。

賴士葆說，從廿四日後，行政院至今完全沒來溝通，卻一直對外情緒勒索，說沒有預算將影響ＴＰＡＳＳ等等。他反問，憲政僵局會一直拖到二○二六年和二○二八年，行政院新興計畫都不要做了？

【看原文連結】

更多udn報導

不是金屬！機場1穿搭超母湯 苦主揭慘痛經驗

男星捲醜聞公布病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

挖20年前台北跨年豪華卡司 網驚：化成灰都認得

一圖封神？女星開衩「肉色模糊」讓人噴鼻血