藍批卓榮泰不敢辯論！翁達瑞拆穿「人身抹黑老招」：怕的是國民黨

行政院長卓榮泰日前喊話願意與立法院針對總預算進行直接辯論，國民黨卻製作圖卡，將卓榮泰化為「怯戰的烏龜」。旅美教授翁達瑞今（23）日表示，國民黨違法是現在進行式，但在理虧的情況下只剩人身抹黑的老招，事實上卓榮泰本就說要在立法院辯論，要求國會盡快將預算案付委審查。翁達瑞呼籲民眾勿忽略總預算議題，也喊話國民黨別再用「人身抹黑的老招」。

翁達瑞表示，本屆立委上任後的第一次中央政府總預算審查，國民黨立委亂砍一通，結果數字兜不攏，弄得灰頭土臉，到現在還無法解套。國民黨學到了教訓，第二次乾脆拒審，原本在去年十一月底就應該完成審查的預算案，至今仍未送進委員會。他表示，預算審核是立法院的權力，也是立法院的責任。國民黨立委可以刪減中央政府的預算，但不能拒絕審查，否則就違反了預算法，國民黨立委違法是現在進行式。

翁達瑞指出，卓榮泰忍不住了，公開喊話國會盡速將總預算付委審查，他期待到國會殿堂直接辯論，再由人民決定預算的編列是否合法。卓榮泰對著電視鏡頭承諾，他願意與立法院進行直接的辯論，卓榮泰還在臉書公開播放這段喊話。他認為，卓榮泰的喊話理直氣壯「行政院與立法院的互動本來就要遵循法律，若有歧異就在體制內解決。國民黨卻不願讓預算審查回歸正軌，卻又找不到拒審的理由」。

翁達瑞續指，但在理虧的情況下，國民黨只剩下人身抹黑的老招，針對卓榮泰的公開喊話，國民黨製作了一張人身抹黑的圖卡。圖卡有兩張醜化卓榮泰的照片，中間有紅框圈起來的「怯戰」兩個大字。而在卓榮泰的照片上方，圖卡還有兩則不實的旁白「3小時前：『我要辯論！直球對決！』；3小時後：『呃⋯回立法院講就好⋯（溜）』」，國民黨圖卡的結論是「喊辯論的是你，落跑的也是你！卓榮泰，你在怕什麼？」

翁達瑞批評，國民黨的幼稚沒下限，在圖卡的「怯戰」兩字背後，竟然有一隻綠色大烏龜，影射卓榮泰是害怕辯論而落跑的烏龜，然這是一張如假包換的人身抹黑圖卡。卓榮泰本來就說要在立法院辯論，要求國會盡快將預算案付委審查，立場始終如一，至今仍無任何改變。而卓榮泰還在等國民黨將預算案付委審查，然後再到立法院進行政策辯論。國民黨卻拒絕將預算案付委審查，不願意與卓榮泰進行政策辯論。「卓榮泰沒有溜，沒在怕，更不怯戰！溜的是國民黨，怕的是國民黨，怯戰的是國民黨！」

翁達瑞直言，假如國民黨認為拒審預算案有道理，卓榮泰要求付委審查沒道理，只要把道理講清楚，卓榮泰就破功了，用不著人身抹黑。但國民黨沒有拒審預算的道理，卻又不願屈從卓榮泰的要求，只好訴諸人身抹黑，企圖模糊焦點。而卓榮泰是否為「怯戰的落跑烏龜」不應該是民眾關心的議題，民眾應該關心的是立法院何時才能完成中央政府總預算案的審查。他提醒民眾，別讓國民黨的人身抹黑呼嚨了，因而忽略總預算案。他也提醒國民黨，趕快讓總預算案付委審查，別再用人身抹黑的老招。

