藍批地方補助中央給如「綁樁」！立院民進黨團回擊：天方夜譚

藍白兩黨於14日聯手，三讀通過國民黨團版「財劃法修正案」，再度限縮中央財政自主。而國民黨稱，明年中央總預算內，內政部原編列的地方補助款遭刪除，改以中央直接補助民間及宗教團體，質疑有綁樁之嫌。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日批評「天方夜譚」，相關各項補助佔總預算比例極低；另針對藍白修法要求光電版設置需環評，鍾佳濱也擔憂，恐造成台灣半導體生產力大受侷限。

鍾佳濱上午在立法院接受媒體聯訪時表示，總預算超過上兆，財劃法修法讓中央給地方的補助總額達八千多億，而財劃法中，中央統籌稅款直接給地方政府，一般型跟計畫型補助款則是給地方政府和地方政府核定的計劃，所提出的比例跟團體也是透過地方跟中央申請，且佔的比例甚微。他強調，財劃法再度惡修的結果，誠如新北市長侯友宜所言「到底這次錢、權劃分，有無符合地方政府需求」。

鍾佳濱強調，未來中央跟地方的分工是否合理才是關鍵，財劃法再度惡修，未來可能造成中央政府在勞健保、治水預算上的缺口，這樣的後果由全民承擔，中央如果透過區區的、由地方政府給人民的補助達成「綁樁」的效果，是天方夜譚。

針對藍白通過光電板修法，鍾佳濱指出，全世界各工業國家都在發展再生能源，光電更為重中之重，且全世界在半導體產業都強調使用綠電。而台灣一向在相關領域得到世界肯定，若受限於國內綠電開發不足對外出口受到影響，或因光電三法影響，造成光電供應不能滿足我國包括台積電在內的出口競爭需求，呈現出的就是台灣作為重要的半導體生產基地，能力會大受侷限。他也強調，這不只對全世界半導體供應鏈，也對國內產業造成妨礙，這不是光電業者的危機，是台灣作為先進產業能持續在市場扮演競爭力的隱憂。

