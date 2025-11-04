藍批外交國安內鬥 台美關係零分

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（右起）、書記長羅智強、副書記長徐巧芯4日召開記者會，指出近期發生軍購案延宕、總統過境美國受阻、台美關稅等問題，批民進黨政府對美外交慘不忍睹。（劉宗龍攝）

國安外交體系傳出內鬥，不僅之前頻傳我駐美代表人事異動，甚至透過外媒造謠外交部長林佳龍在紐約設宴「美方高層一個都沒來」。國民黨立法院黨團4日批評，現階段是台灣外交國際關鍵之際，卻發生外交與國安兩線內鬥情況。賴政府放任權力角力，說是「既生龍，何生燮」也不為過，如今軍購延宕、外交失靈，台美關係可說是零分。

之前內閣改組，國安體系頻傳駐美代表將撤換，改由時任國安會副祕書長徐斯儉接任，儘管外交部一再否認，但傳聞始終未平息；國安會副祕書長趙怡翔日前更跳過外交系統，赴美洽談賴清德出訪過境事宜；美國《CNN》甚至報導，指林佳龍在紐約聯合國大會期間設宴，但「美方高層一個都沒來」，外傳也是相關人士對外放話。

廣告 廣告

對此，國民黨團書記長羅智強表示，從前總統李登輝到蔡英文，各任總統皆在當選後3個月內過境美國，唯獨賴清德上任近2年仍無此安排，顯示台美關係全面倒退。直言我國歷任政府累積的外交資產，幾乎被賴政府敗光，台灣如今只剩「德公移山」、軍購停滯這種窘況，政府仍在內鬥。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，民進黨聲稱台美關係史上最好，但事實是台灣付錢最快最多，美國拖貨最久。賴政府卻還在放任外交與國安系統內鬥搶功，造成體制混亂，這正是外交零分、國安失序的現況。吳釗燮「把外交部當塑膠」，繞過體制派人赴美，忙著搶功，真是「既生龍，何生燮」。

對此，林佳龍回應，兩部會合作非常密切，他也待過國安會，外交部在第一線就是要結合各部會力量讓台灣走向世界。總統府發言人郭雅慧則表示，政府團隊都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。