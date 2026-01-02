藍批後方緊吃 喊管碧玲下台

共軍軍演才宣布結束，國軍與海巡官兵高度戒備，然而海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等人，卻前往高雄高級婚宴會館餐敘。為此，國民黨團昨（二）日召開記者會，嚴厲譴責管碧玲主委在中共實彈軍演期間，民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，對第一線海巡弟兄情何以堪？嚴厲譴責管碧玲主委，在臉書發文說什麼「一肩扛起」，請拿出政務官風骨，請辭下台。

首席副書記長林沛祥表示，國際社會高度關注中共軍演，在中共軍艦、戰機、實彈齊發的同一時間，負責我國海域安全、海上執法與第一線應處的最高主管機關海委會主委管碧玲，正在高雄某高級婚宴會館與部屬聚餐，一片歲月靜好。質疑，面對實彈軍演，最重要的不是戒備？而是訂位？海域風險升高時，最佳的因應策略是「聯絡感情」？

廣告 廣告

國民黨團提出三點嚴正譴責與要求，一、嚴正譴責海委會主委管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力。二、要求行政院與海委會立即對外說明，海委會主委不當示範負起政治責任。三、要求管碧玲主委公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？

藍委洪孟楷表示，中共軍演期間，海委會主委與高級官員們在頂級婚宴會館聚餐，這根本不是螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲。請海委會主委管碧玲負起政治責任。