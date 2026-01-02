藍批憲法法庭違反程序規定

憲法法庭115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」結果出爐，憲法法庭書記廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處長吳定亞（右）出面說明。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

針對憲法法庭二日做出一一五年憲判字第一號判決，國民黨立委翁曉玲表示，違反程序規定的裁判，即違法裁判。民眾黨聲明表示，憲法增修條文明定大法官十五人掌理解釋憲法，但司法院違憲、違法做出五人判決，請總統賴清德別再刻意拖延提出大法官人選，立法院也應立即排審刑事訴訟法修法，全面檢討羈押制度的人權侵害問題。

憲法法庭去年十二月十九日在排除三名大法官的情況下，五名大法官逕自判決，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。然而，依照舊版憲訴法規定，現有八名大法官，仍應經大法官現有總額三分之二參與評議，即至少要有六位大法官參與評議。

廣告 廣告

但憲法法庭二日仍由五位大法官做出一一五年首例憲法法庭判決，仍有三位大法官拒絕參與評議。

國民黨立委吳宗憲說，連大法官都帶頭違法，真悲哀。所有的制度，在民進黨眼中都是自助餐，想不想遵守都隨心所欲。這種搞法，還需要制度嗎？

翁曉玲說，不符合憲法法庭評議人數，做出的任何憲法裁判都是違法違憲，自始當然無效。違反程序規定的裁判，就算實體合法，以法理來說，也都認為是違法裁判。

民眾黨表示，違憲違法的五人組成，不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠合理化違憲違法的判決，反而對各級法院法官、律師，創造本無必要的難題。

民眾黨說，關於羈押制度，現行法存在更多侵害人權的規範，民眾黨早就提出相關修法，卻遭司法院與法務部杯葛反對，令人遺憾。

民眾黨呼籲，立法院應立即排審刑事訴訟法修法，全面檢討羈押制度的人權侵害問題，而五人判決違憲違法，請賴總統立即履行法律義務，別再刻意拖延提出大法官人選。