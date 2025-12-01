藍批海鯤號海測未裝錨是怕跳票 顧立雄:有兼顧安全
政治中心／綜合報導
國造潛艦海鯤號，先前完成第五次海測，卻爆出錨機故障送修，所有海測都在沒有錨，藍營立委質疑有安全疑慮，海軍指出測試項目不需要用到錨，都有兼顧安全，國防部長顧立雄也駁斥有政治考量。
國造潛艦海鯤號，日前完成第五次海測，準備朝潛航測試邁進，卻傳出錨機故障送修，所有海測都沒有錨，在野黨立委抓準機會猛攻。
海鯤號日前完成第五次海上浮航測試。（圖／民視新聞）
立委（國）徐巧芯vs.海軍參謀長邱俊榮：「為什麼你今天海上測試的時候，不是等它調校完畢之後，準備好了再出海測試呢？，潛航的時候它是不會用這個錨，它是一個多元備變的手段，它有一個先決條件是說，它的主要動力，跟備用動力的系統是正常。」
面對不等修好再測試的質疑，海軍強調沒有安全疑慮，但徐巧芯質疑軍方堅持測試，是為了避免跳票。
立委（國）徐巧芯vs.國防部長顧立雄：「你上一次的時候是不是說，你11月說要海測，如果你12月的時候錨機才要修好，然後再裝上去才能做海測的話，那又再跳票一次，是因為它今天壞了啊，我們都經過安全的評估，我想沒有什麼要趕著，要在幾月要進行，正式的還是要否認有這樣子的，任何的政治性考量。」
立委（民）王定宇：「潛艦的錨是一個比較輕，圓圓的鐵盤，然後它的鏈條也比水面艦短，通常是用在潛在水中的時候，要懸停的時候，才會把這個錨放下去，現在進行的是所謂的浮航檢測，這一個錨機對浮航測試，事實上來講是沒有要做的科目，也沒有安全上的影響。」
綠營立委強調潛艦與水面艦無法相提並論，不過海鯤號進度落後是事實，原任海軍司令唐華，日前轉任國防大學校長，外傳也與海鯤號有關，顧立雄嚴正駁斥。
原海軍司令唐華轉任國防大學校長，國防部長顧立雄駁斥與海鯤號有關。（圖／民視新聞）
國防部長顧立雄：「唐上將現在就是轉任國防大學校長，並沒有被拔掉這樣的講法，唐上將我們也要借用他在這個，他的專業跟才幹，然後在國防大學能夠繼續進行，國防改革教育的一個重大的任務。」
備受國人期待的海鯤號，軍方與台船持續反覆測試，盼早日投入服役，捍衛海疆。
原文出處：徐巧芯批海鯤號海測未裝錨是怕跳票 顧立雄駁斥：有兼顧安全
