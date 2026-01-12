藍批社宅政見跳票 國土署：同步推多元興辦包租代管

（中央社記者劉冠廷、高華謙台北12日電）國民黨立法院黨團今天表示，總統賴清德13萬戶社宅政見跳票，證明立法院給了政府預算，社宅仍蓋不起來，呼籲監察院展開調查，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修應下台負責。

內政部國土署回應，截至2025年底，全台直接興辦社宅共12萬2680戶，其中中央興辦7萬138戶，地方政府興辦5萬2542戶。同時已有超過百萬租屋族獲得照顧，租金補貼、包租代管及多元興辦3軌政策將持續同步推進。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強說，2016年時任總統蔡英文曾表示，4年內要蓋社會住宅20萬戶，但直到卸任時，真正由政府興建的社宅只有12萬戶，且由中央政府興建完工的社宅不到3000戶，大部分都是地方政府所興建。

國民黨團副書記長許宇甄提到，賴總統提出「百萬社宅」競選承諾，其中25萬戶是社宅、25萬戶包租代管、50萬戶租屋補貼。25萬戶社宅當中，有12萬戶是前總統蔡英文任內規劃，在賴總統任內規劃13萬戶。根據內政部資料，12萬戶要2032年才能夠全數完成，因此國民黨團估算賴總統承諾的13萬戶，幾乎不可能達成。

國民黨團提出要求，包括監察院針對社宅政見跳票、行政評估失當展開調查；內政部長和國土署長下台負責。國民黨團說，13萬戶社宅1戶都不能少，請政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。

內政部國土署晚間透過新聞稿回應，政府照顧百萬租屋家庭的目標明確、方向未變，總統賴清德上任後，內政部已核定近60處、約2萬戶社會住宅直接興辦計畫。截至2025年底，全國直接興辦社宅共12萬2680戶，其中中央興辦7萬138戶，地方政府興辦5萬2542戶。同時已有超過百萬租屋族獲得照顧，租金補貼、包租代管及多元興辦3軌政策將持續同步推進。

國土署解釋，基於當前居住需求結構與都會區用地條件限制，經整體檢視，全台約有91萬戶空餘屋，其中6都屋齡50年以內、屬低度利用住宅約37.5萬戶，具備轉為包租代管社宅的潛力。

國土署強調，社宅政策不能只仰賴單一手段，而是需結合多元興辦、包租代管、租金補貼，才能完整照顧租屋家庭。中央將持續與地方政府密切合作，依實際需求動態運用政策工具，確保持續落實百萬租屋家庭政策承諾。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1150112