藍批禁小紅書掩蓋打詐不力 綠委強調是為避免國人受害

內政部警政署4日對中國影音平台「小紅書」發布暫行措施，暫定封鎖1年，在野黨立委痛批明明詐騙案最常發生的是臉書，政府要封的卻是中國平台，擺明是政治操作。綠營則回應是因為小紅書不願接受我國法律管理，也沒有像其他網路平台一樣落地設立代表人，相關措施是為了保護國人。

中國影音平台小紅書因充斥詐騙訊息、業者不願配合管理，內政部警政署4日正式依《詐欺犯罪危害防制條例》對小紅書發布「網路停止解析及限制接取」處置，引發國內熱議，在野立委痛批這根本是運用抗中保台的手段來抹除政府打詐無力的事實。

廣告 廣告

國民黨立委兼發言人牛煦庭5日在立法院表示，從警政署打詐儀錶板的數據來看，網路詐騙發生最多的平台是Meta(Facebook、Instagram)、LINE等應用程式，如果只是因為「打詐」這個目的封禁小紅書，根本就是「大砲打小鳥」，不但沒有達到真正的目的，而且掩蓋打詐無力的事實。牛煦庭說：『(原音)你要打你就好好打，你要祭出鐵腕，你就應該從份額最大的平台開始進行強勢處理。但你如果到現在還是抓不到重點，那就真的不要怪台灣變成詐騙王國。』

不過，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應指出，日前數發部、內政部已對高資安風險應用程式有清楚說明，小紅書主要是因為其伺服器放在一個受威權統治的國家，使用者會有高度風險，相關限制是為了避免國人再受害。鍾佳濱說：『(原音)APP的伺服器放在中共的地區，當然使用者會有高度風險。因此，目前所做出對於小紅書的限制讀取的規定，是為了避免國人繼續受害。』

民進黨立委林月琴也發文表示，雖然Meta平台的涉詐案件確實較多，但重點是小紅書一直不願配合台灣法律管理，也沒有落地設法人代表，一旦有違反詐防條例或資安疑慮，我國監管單位無法對小紅書進行管理、開罰。