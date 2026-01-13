藍批綠刻意切割前朝爛攤子

綠營指市政執行率偏低，國民黨市黨部回應民進黨「刻意切割前朝遺留下來的爛攤子」。 （記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華、張上耕∕基隆報導

民進黨市黨部十三日批市府一一三年度預算執行率不到四成。對此，國民黨市黨部回擊，指民進黨刻意以單一數字操作輿論，卻避談完整時間軸與歷史責任，刻意切割前朝遺留下來的爛攤子，這樣的說法既不公平，也不符合市民對理性監督的期待。

民進黨市黨部召開記者會，指稱市長謝國樑去年八月二十三日公開表示，將針對重大建設執行率偏低進行檢討；但至今已超過一百天、約四個多月，進入新的一年市民仍未看到任何一份具體、完整的檢討成果報告。

國民黨市黨部發言人林祐德指出，一一三年度對市府而言是面對前朝長期累積問題、進行善後與制度重整的關鍵一年；民進黨所指稱的多項「低執行率」案件，多數早在前朝執政期間即已延宕，甚至多年卡關未解，並非近期才出現的施政問題。

林祐德說，包括生命典藏館歷時五年無法發包、東岸商場產權爭議、城際轉運站委外條件與營運能力備受質疑、市立體育場相關爭議等，都是前市長林右昌任內留下的結構性問題。謝國樑市政團隊上任後所做的是盤點問題、補強制度、推動重整，而非逃避責任。如今民進黨卻刻意切割過去，將歷史問題全數歸咎現任市府，標準明顯前後不一。

林祐德強調，真正的市政監督應建立在完整時間軸、具體事實與責任歸屬之上，而不是以政治化的標籤簡化複雜治理問題；基隆需要的是務實解決問題，而不是不斷重演的謾罵及甩鍋。

「選舉嘛，難免雙方都有很多批評」。謝國樑說，大家都看到市府全力打造五堵的就業基地，並全力正在引進ＡＩ數據中心，也跟台電維持良好的互動關係，未來兼具產業跟電力的均衡發展，同時間也將打造全台灣最大的遊艇港，再搭配飯店以及購物中心，年底希望由航港局主辦的威海營區舊址的五星級飯店兼商場招商案能夠招標出去。市府積極地進行各項業務，請市民放心。