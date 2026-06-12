藍批綠提散會不審營養午餐法

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國民黨立委羅廷瑋（左二）、羅智強（右二）、徐巧芯（左一）、張嘉郡（右一）十二日舉辦「營養午餐法惡意散會，沒收討論民生法案，民進黨出來面對！」 記者會。 （中央社）

（另開新視窗）

記者王超群∕台北報導

立法院教育及文化委員會審查營養午餐法引發朝野爭議。國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯十二日召開記者會，指控民進黨立委在法案逐條審查過程中提出散會動議，阻礙民生法案討論；民進黨立委吳思瑤、伍麗華則反批羅廷瑋未優先審查預算案，反而安排爭議法案審查，要求儘速完成相關預算審議。

羅廷瑋表示，近期各縣市陸續推動免費營養午餐政策，外界關注餐食品質及食材安全問題，因此他以教育及文化委員會輪值召委身分排審營養午餐法，希望處理多年未能完成立法的問題，並透過逐條審查整合各版本內容。

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羅廷瑋指出，委員會在進行逐條審查時，民進黨立委直接提出散會動議，導致討論無法持續。他認為營養午餐法屬於攸關學生權益的重要民生法案，不應被政治化處理，呼籲執政黨正面面對問題，透過討論尋求共識。

羅智強則批評，民進黨立委要求擇期再審，卻未提出具體理由，中斷法案審查進程，也讓社會各界對朝野協商誠意產生疑慮。

對此，民進黨立委吳思瑤與伍麗華召開記者會反擊。吳思瑤表示，同屬教育及文化委員會的教育部、中研院及核安會預算已於五月底前完成審查，但由羅廷瑋負責的文化部、運動部、國科會及故宮博物院等預算案，迄今仍未完成審查。

吳思瑤指出，羅廷瑋未優先處理預算案，卻安排學貸三法及營養午餐法等爭議性法案審查。她表示，學貸三法已有多數委員具備共識，但營養午餐法涉及三十七個版本，內容差異大、爭議多，若未充分討論便倉促審查，恐影響立法品質。

朝野雙方各執一詞，營養午餐法與預算審查順序之爭，也再度反映立法院議事攻防持續升溫。