藍批綠輸不起 推大罷免2.0

國民黨立委王鴻薇指出，民進黨在公投議題上再度展現輸不起態度，主張以更大的民意發起公投，形同複製過去罷免操作，走向大罷免2.0。（本報資料照片）

綠營支持者傳出準備推動反制藍白修法的複決公投，廢止《憲訴法》大法官評議人數限制及《選罷法》提案要身分證，民進黨團證實會支持公民團體。藍營抨擊，這群披著公民外皮的側翼又再度伸手干擾社會，想要走向大罷免2.0，民進黨也坦言不會成為局外人，此舉根本是輸不起，人民絕對不會接受，只是好不容易恢復平靜的社會，恐將再度被政治動員攪亂。

藍委王鴻薇指出，民進黨在公投議題上再度展現輸不起態度，主張以更大的民意發起公投，形同複製過去罷免操作，走向大罷免2.0。對於目前連署中的憲訴法、選罷法廢止案，民進黨更喊出「我們不會是局外人」，讓外界憂心政治動員將再度席捲社會。

王鴻薇回憶，今年在街頭反惡罷時，不少民眾直言「罷什麼免？勞民傷財」，批評政治鬥爭早已干擾日常生活，那些在路邊跳舞、與民眾起衝突的民進黨黨公職與側翼形象深植人心，最終也在投票結果上反映民意反感。

王鴻薇直指，民進黨每次都輸不起，一旦情勢不如己意便翻桌，挑戰國人耐性，政治不該成為折磨社會的工具，民進黨更不該在公投議題上重演惡罷劇碼。

國民黨立委林德福批評，民進黨當政者本應以福國利民為依歸，結果每天忙於政治操作，連立法院多數民意都不尊重，綠營若再搞同樣手法，老百姓一定會唾棄。林德福強調，民眾已經證明無法接受「大惡罷」，但民進黨卻完全沒有反省與修正，民眾不是傻瓜，這種操作不可能成功。

林德福指出，綠營不願面對在野黨合理修法，只會到處反制、刻意與多數民意對幹，永遠都是為反對而反對，只會勞民傷財。