藍批賴政府不溝通人事案 張惇涵：賴清德、卓榮泰溝通的門一直昶開

中選會委員被提名人下午拜會立院國民黨團，國民黨團總召傅崐萁致詞時揶揄總統賴清德就任1年8個月，第一次與在野黨做人事溝通。但帶隊的行政院秘書長張惇涵反酸，賴清德與行政院長卓榮泰溝通的門與心胸一直昶開。

不過相較張惇涵的暗藏機鋒，中選會主委被提名人游盈隆則肯定，傅崐萁已表達出國會第一大黨善意、協商式民主精神，也釋放對未來類似中選會模式提名都會順利通過，這對台灣是重要的事，感謝傅雍容大度、政治家風範。

傅崐萁在接見結束前再開炮，批評行政院是國內最大的造謠中心，稱總預算卡關影響花東鐵路雙軌電氣化是「世界級詐騙謠言」，表示該計畫是已核定的延續性計畫，沒有這個問題。

張惇涵則插話表示,不會是謠言，雖然是延續性計畫，但新增的28億元預算被卡住；還要傅放馬過來不要這麼激烈，馬上來審查（指今年度中央政府總預算案），好不好。

傅崐萁表示，民進黨主政時須經立院同意的國家重要崗位，包前總統陳水扁與蔡英文英都有跟在野黨溝通、開放人事推薦，唯獨賴清德就職後，把朝野協商溝通的門關起來，肆意孤行。

傅崐萁說，這次中選會人事能經過朝野共同推薦，是賴清德就任1年8個月以來第一次與在野黨做人事溝通，希望接下來審查過程，被提名人能本於專業、誠實說明，未來為國為民謹守中華民國制度底線，尊重法治、依法行政。

話鋒一轉，傅崐萁也意有所指表示，朝野必須和諧、共同集中力量為中華民國所有國民打拚，尤其此時此刻兩岸關係惡劣，世界列強讓台灣80年來三代人打拚才奠定的基礎受到空前挑戰，甚至外移（指台積電）。

傅崐萁說，執政黨應該與在野黨同心協力，在野黨是執政者後盾，對外談判時腰桿才能挺直，為國人爭取最大權益；希望賴清德傾聽民意，在野黨願做後盾，讓總統有最大利基與談判底器爭取最大權益。

傅崐萁表示，希望這次中選會人事提名就是朝野合作開始，至於賴清德何時要與在野黨喝大和解咖啡？卓榮泰要辯論？國民黨都恭候，馬年要馬到成功，放馬過來也可以，真理愈辯愈明。

張惇涵則回嗆，朝野合作才能往前走，賴清德與行政院長卓榮泰溝通的門與心胸一直昶開，希望傅崐萁對台灣有信心；而護國神山主峰永遠會在台灣，只是國力山勢向外延伸，這兩天台股創史上新高就是最好證明。

張惇涵說，無論朝野如何競爭，要為2300萬人在共同事實與基礎上共同合作，對中選會人事同意權案，也希望理性、如期審議，讓選舉人與被選舉人、每個台灣人的公民權都獲得保障，讓年底九合一大選選務圓滿。

