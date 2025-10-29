藍批賴政府轉移豬瘟焦點

國民黨二十九日召開記者會，質疑賴清德政府轉移「邊境管制」問題。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨二十九日召開記者會，批評民進黨政府在非洲豬瘟疫情爆發第一時間即造謠卸責，刻意轉移邊境防檢不力的焦點，導致豬農受損、社會信任動搖。

國民黨召開「民進黨趁非洲豬瘟開啟大造謠時代！賴清德政府轉移『邊境管制』問題？」記者會。國政基金會副執行長凌濤指出，非洲豬瘟疫情造成豬農重大損失，民眾期盼能盡快防堵疫情；但民進黨卻未檢討邊境破口，反而以政治操作掩蓋責任。

他質疑，行政院已懷疑疫情與境外郵包或進口行李有關，農業部更指出病毒與越南樣本相似度高，顯示疫情源頭可能來自境外。若如此，中央應負起邊境管控責任，而非轉向攻擊地方政府。

廣告 廣告

凌濤強調，這起疫情是警訊，若邊境管制破口未補，恐有第二、第三起事件發生。民進黨卻把焦點放在批評台中市長盧秀燕，忽略豬農的安全與產業穩定。他批評中央防疫失能，既未找出破口，也未提出飼料替代及廚餘禁用後的配套政策，讓豬農無所適從。

凌濤指出，民進黨多次散播不實訊息攻擊在野黨與地方政府，包括二十二日立委何欣純造謠國民黨刪除防疫預算，遭農業部打臉；二十四日又宣稱二０二一年已全面禁用廚餘養豬，與事實不符；二十八日再批防疫慢半拍，企圖轉移邊境管理不力的焦點。

國民黨發言人鄧凱勛則表示，民進黨組成「造謠抹黑天團」，多名立委散布錯誤資訊。吳思瑤指台中檢體寄送不合規，被農業部澄清皆符合國際標準；又稱網購肉品無法可管，實際上《動物傳染病防治條例》已明定嚴罰規定。他批評，吳思瑤不僅誤導民眾，也形同質疑賴政府的邊境管制能力。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨攻擊台中廚餘管理露天曝曬，實際上市府依中央規範執行焚燒、堆肥、掩埋三法並行，且獲中央連續三年評為廚餘回收優等。她質疑，民進黨為政治操作，竟否認自己頒發的獎項。