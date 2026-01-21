藍批賴清德拒出席彈劾說明 臉書慘被灌爆

▲總統賴清德未到立法院說明，藍白在議場擺放「清德宗」、「賴世凱」人形立牌。（圖／傅崐萁提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院近日針對總統賴清德發動彈劾案，邀請賴清德到全院委員會說明，不過賴清德昨日以憲政體制為由，致函立法院長韓國瑜表明不予列席。國民黨今（21）日臉書發文痛批，賴清德是「三失總統」，失職、失能、失德，沒想到慘反遭網友砲轟，「要審預算了沒？已經2026年了，2026年預算連看都還沒看，誇張」、「你們也幾乎都沒去啊」。



國民黨今天在臉書發文痛批賴清德「三失總統」，並直指這一行為會在「中華民國」史上留下深刻印記。國民黨表示，國會議場上那張屬於賴清德的空椅子，將成為賴清德懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。國民黨更強調，這不是歷史巧合，而是賴清德「專斷獨裁的本性」未曾改變。



國民黨說，賴清德過去在台南市長任內，因登革熱疫情嚴峻而長達200多天未進議會，國民黨認為這與今日拒絕列席彈劾案說明如出一轍。並指出，「當年監察院對賴清德的彈劾理由是架空立法權，悖離民主與法治原則，傷害憲政體制，今天一字不變，這些理由再次完美適用於賴清德總統彈劾案」。國民黨直言，賴清德「位置雖然變了，專斷獨裁的本性，一分不變」。



國民黨認為，立法院啟動賴清德總統彈劾案審查，賴清德理應在民意最高殿堂接受全民監督，卻選擇缺席。國民黨表示，「拒絕依法行政、藐視民意監督，是失職；意識形態治國、造成國家空轉，是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立，是失德」，並批評賴清德「不但是『三失總統』，現在更直接消失在人民面前」。國民黨最後指出，賴清德的逃避等同於對失職、失能、失德的默認，並認為這是對憲政體制和民意監督的踐踏。



不過貼文曝光後，隨即遭到網友洗版，「要審預算了沒？已經2026年了，2026年預算連看都還沒看，誇張」、「預算審了嗎？失職失能失德」、「公民課要不要全部回去重修」、「總統不備詢，合憲合法合規」、「可以考慮倒閣啊」、「立法諸公不審預算」、「你們也幾乎都沒去啊」，留言甚至多達4千多則，逼近該篇貼文讚數。

