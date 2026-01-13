藍批黑箱 江啟臣指政府錯過黃金搶救期

紐約時報披露台美關稅協議可望比照日韓，但台積電須加碼投資。國民黨主席鄭麗文昨批，關稅談判至今超過一年，從頭到尾都是黑箱，台灣政府沒有向國會報告，台灣就是任人宰割的狀態；民眾黨前主席柯文哲說，台灣關稅只是跟日韓持平，完全沒有更優惠，但台積電是台灣半導體產業鏈核心，政府必須說清楚拿什麼去交換，以免最後被掏空，台積電變成「美積電」。

立法院副院長江啟臣表示，美方去年八月七日宣布對台關稅百分之廿的疊加關稅，政府錯過「搶救黃金期」，不少企業已退場或陣亡，苦撐至今的業者，既有市場也被對手搶占，前景堪憂；台灣不是只有台積電，如何利用台美合作建立非紅供應鏈的契機，讓台灣產業轉型升級，是政府必須思考和提早布局的國家產業議題。

國民黨立委賴士葆說，若確定美國對台關稅是百分之十五，且無疊加，當然是談判成功，但台積電要赴美國蓋五座晶圓廠，如進一步將台灣最核心的護國神山搬到美國去，看起來買賣並不划算。他質疑，外傳我方要投資美國四千億美元，台積電已投資一千六百多億美元，另外兩千多億美元是否由台積電晶圓廠來埋單？

「政府別用沉默送走神山。」國民黨立委許宇甄表示，台積電不是談判籌碼，政府必須說明關稅調整的談判內容與交換條件為何？立委牛煦庭也說，台積電赴美擴大投資，台灣未來的不可替代性難免下降，是國家安全的重大警訊。

柯文哲呼籲，民進黨決策必須對全民交代清楚，而非動輒以「愛台灣」之名為所欲為，或拿美國做為規避監督的藉口。柯文哲說，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」。

民眾黨主席黃國昌說，他赴美與美方針對高關稅、軍購議題真誠交換意見，同時也表達許多台灣人民的共同憂慮；民眾黨「訪美團」今晨抵台後，上午將舉行記者會報告成果。

