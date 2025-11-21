藍批「全民安全指引」普發 時力嗆：國民黨配合中國「認知作戰」

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部近期啟動《台灣全民安全指引》普發作業，盼提升全民防衛意識、強化社會韌性，但此舉卻遭國民黨批評為浪費公帑、消化預算與製造恐慌。對此，時代力量今（21）日強烈回擊，痛批國民黨「居心叵測」，呼籲回到理性討論，勿在全民安全議題上炒作、抹黑。

時代力量指出，台灣同時面臨中國威脅與地震帶風險，戰爭或天災一旦爆發，電力與網路都有可能中斷，民眾在危急時刻能否取得正確資訊，攸關生存與秩序，而實體手冊正是「最後一道防線」。包括芬蘭、瑞典、法國等國皆曾發行類似指南，並非台灣獨創；因此，國民黨將民防手冊扭曲成恐慌操作，令人質疑其動機。

時力批評，有人刻意把備戰說成挑釁，把防災說成恐慌，甚至在戰爭議題上放大「不投降等於送死」等錯誤訊息，這些都是典型的認知作戰。越是在戰時、災時，錯誤資訊越致命，反對建立國民防衛意識，只會讓台灣陷入更大風險。「中國最希望看到的，就是一個毫無準備、驚慌失措的台灣。」時力直言。

不過，時代力量也指出，支持普發手冊並不代表內容沒有改善空間，包括手冊使用過多 QR Code，使民眾在網路中斷時可能無法查閱；內容缺乏多語版本，也較少針對新住民、移工或身心障礙者的資訊，都是未來國防部需要補強之處。

時力強調，民防工作不能因噎廢食，手冊內容可以檢討、可以修正，但不能否定其存在的必要性。發放手冊不是求戰，也不是製造恐慌，而是讓每一位台灣人在危機降臨時，清楚知道如何保命、如何因應。

時代力量最後呼籲，全民國防是台灣生存的基本工程，朝野政黨應站在同一陣線，共同打造堅實的社會防禦力量。「唯有做好最壞的準備，台灣才有生存的底氣。」時力強調，這片土地需要所有人共同守護。

