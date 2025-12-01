藍批「民主假」是政治語言 鍾佳濱回擊：法律目的在排除投票障礙

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 公投綁大選於日前修法通過，民進黨團遂提出《強化民主投票促進法》予以反制，但遭藍營批評其中「民主假」設計是政治語言。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（1）日回應表示，現行《公民投票法》與《選罷法》本就規定投票日為放假日，而民進黨團提出的新法，目的是要讓國家的民主運作更完善，讓人民能更方便行使投票權。

民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱說，法案包含兩個重點，其一是排除投票障礙並提供協助，例如交通支持；其次是將投票日與投票日前一天列為放假日，他強調這能讓人民更順利履行公民權。他重申，這項放假規定只是投票促進法的一部分。

他也指出，法案內容也包括交通協助，針對年輕人、身障者、長輩在投票時提供必要支持；同時也規範妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播影響投票公正性的資訊等不當行為，以維持投票程序的正當性。

鍾佳濱強調，這部法律的目的很單純，就是把人民在過去投票過程中遇到需要協助或需要禁止的不當行為，以制度明確規定。他強調，民主假只是其中一項配套，整體方向是促進投票、保障投票權行使。

