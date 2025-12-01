政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

國際情勢緊張，民進黨將在明年1月，舉行為期四天三夜的國家戰略人才培力營，秘書長徐國勇，親自出席宣傳，喊話年輕人，不要忽視中國對台的威脅，而現在藍白頻頻推動多項法案，遭質疑有助中國滲透，有民間團體發起"廢止憲訴法"公投，但由於採取電子連署目前仍卡關中，現在傳出民進黨已定調全力協助。





藍批「8年1.25兆國防預算」玩火 徐國勇反譏：上完廁所才買衛生紙？

民進黨祕書長徐國勇（中）親自出席記者會 替民進黨中國部明天1月舉辦的培力營宣傳（圖／民視新聞）

民進黨推動新生代培力營，黨秘書長徐國勇親自招生，喊話年輕人關心政治，尤其中國對台威脅不斷，國家戰略不可不知，現在總統賴清德，更研擬提出8年1.25兆的國防特別預算，卻遭藍營批"在玩火"，甚至連結戰爭，徐國勇妙喻反斥。

民進黨秘書長徐國勇：「國無兵恆亡一定是滅亡，當你上完廁所以後，你才要去找衛生紙，要這樣嗎？，還是你要上廁所之前，你先帶著衛生紙才能進去，或者你的廁所裡面，就要準備好衛生紙。」





總統賴清德拋出1.25兆國防特別預算遭藍營批玩火 民進黨祕書長徐國勇痛斥國民黨中共產黨的計（圖／民視新聞）









徐國勇怒批藍營中了共產黨的計，放棄保衛台灣，甚至藍白聯手強行推動國籍法等多項法案，可能幫中國滲透開後門，財劃法也引發違憲爭議，但憲訴法修法後，憲法法庭被迫停擺，民間團體忍無可忍，發起"廢止憲法訴訟法公投"，要廢止憲法法庭法官人數限制，傳出週二要和民進黨坐下來會商公投事宜。

民進黨秘書長徐國勇：「我們明天是不是跟他們談，這些等等相關的事情，我們都不排除，如果大家有共同目標，是可以共同努力，但是這一部分，我們不排除說讓民眾來了解，在第一案的這個公投，現在在進行的這個，可能無法綁大選。」





憲訴法修法後憲法法庭被迫停擺 民間團體發起＂廢止憲訴法公投＂二階正在連署中（圖／資料畫面）









根據了解，廢止憲訴法公投，因民團人力有限，採取較為艱難的自然人憑證電子連署，明年1月底前，須完成二階連署29.3萬份，目前仍有大段差距，民進黨不排除聽取民意加入合作，破除在野黨"無敵星星"模式，更讓民團不再孤立無援。

