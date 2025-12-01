藍批1.25兆國防預算推向戰爭 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙

民進黨今舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇出席。楊亞璇攝



總統賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算，國民黨認為這麼高的預算意味著戰爭會更早發生，民進黨秘書長徐國勇今（12/1）上午批評這是不正當的連結，「總不能上完廁所才去買衛生紙」，1.25兆的國防預算是分8年，每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？國民黨拋棄自我防衛的能力，就是在附和統一。

民進黨今舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，徐國勇會後接受時事聯訪。媒體詢問，賴清德宣布投入1.25兆國防預算，國民黨認為這麼高的預算是不是意味著戰爭會更早發生，將國防預算的提高跟戰爭連結在一起？

徐國勇直言，「這叫做不正當連結」，1.25兆的國防預算是分8年，所以一年大概是1600億左右，當然它每一年會有一些上下調整，有的會多一點點、有的會少一點點，因為每一種武器的價錢會不一樣，但是平均大概是1600億左右。

徐國勇說，「我們每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高啦。」國防預算如果這樣子就叫做要跟戰爭連結在一起，那他用幾句話來跟大家來互勉，從早以前，就講過一句話：「國無兵恆亡」，那個兵指的就是軍隊，國家如果沒有軍隊，「國無兵恆亡」，一定是滅國。所以保持一定的保護能力、自我保護的能力，這是必要的。「所以我相信每個人家裡都有鎖，難道你有鎖，那就代表這就是小偷必來臨嗎？」

徐國勇表示，有的人講得更粗魯一點，說「你總不能上完廁所才去買衛生紙吧？當你上完廁所以後你才去找衛生紙，要這樣嗎？還是你要上廁所之前先帶著衛生紙才能進去，或者你的廁所裡面要準備好衛生紙。」有人用這個形容，當然用上廁所是粗魯的一點，不過，這比喻的是讓人家一聽就懂。

徐國勇認為，對於要侵略台灣的這些境外勢力，有一些防備，這本來就是必須的，「天氣冷，你出門的時候媽媽也會叫你加一件衣服嘛，難道你要出去外面冷個半死以後回來才說我很冷，然後這時候才去買衣服？你可能都來不及。」

徐國勇強調，1.25兆不要用這個數字來看，要把它除以8，8年，請問這個特別預算合不合理？非常的合理，從這裡來看，硬要把它做成一個不正當的連結，就連結說這就叫做宣布戰爭的來臨等等，「這就是中了共產黨的計，它就是用這個來威脅台灣。」

徐國勇進一步指出，國共有多少次跟共產黨的和談？每一次他們的容共，就是削弱了國民黨自己的實力，強大了共產黨的實力，最後的結果，那就是國民黨打輸，跑到台灣來，跑來台灣的時候，蔣介石並沒有總統的身分。

徐國勇表示，大家去想一下，今天如果蔣介石來到台灣，把很多台灣應該發展的這一些費用、預算，全部用到國防去，那時候保持了60萬大軍，為什麼？就是要保衛台灣，所以保衛台灣是多麼重要的事情。如果國民黨說這個就叫做戰爭的來臨，那換句話講，國民黨就是拋棄了自我防衛的能力，拋棄自我防衛的能力，就是在附和統一，就是要讓台灣送給中國，這不是我們要的。

徐國勇重申，中華民國跟中華人民共和國，互不隸屬，所以台灣必須保持一定的實力，只有備戰才能夠避戰，這是必然的道理。

