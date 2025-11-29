藍批1.25兆軍購在玩火 卓榮泰嗆看清事實 吳子嘉怒了：囂張什麼

總統賴清德26日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在8年投入1.25兆元國防預算，強調以實力守護台海和平；行政院會27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。行政院長卓榮泰表示，希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢。媒體人吳子嘉憤怒表示，卓榮泰曾搞大罷免，然後要在野黨看清事實。民進黨的立委人數比人家少、投票也輸給人家，你在囂張什麼？

吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴清德說要投入1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批評玩火，讓台灣變成兵工廠。卓榮泰回應，希望在野黨看清事實，能夠審慎了解目前局勢，真正的和平是讓大家不用上戰場。卓榮泰是用教訓的方式，來教訓在野黨。

吳子嘉接著表示，台灣這1年多來的執政，令人最憤怒、最火大的，就是「團結」這個部分。卓榮泰講什麼X話，你要警告在野黨看清事實，你搞大罷免、搞內戰，然後要在野黨看清事實。執政黨比在野黨小，反過來看，卓榮泰跟總統賴清德要看清事實，你立委人數比人家少、投票也輸給人家，應要用拜託的，這話的口氣就不對，你在囂張什麼？

吳子嘉認為，這個國家搞這麼爛，就是在這一兩年間，被卓榮泰跟賴清德兩人，以及民進黨立院黨團總召柯建銘、綠委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠、網紅閩南狼等人搞大罷免，搞壞掉了。你就是要搞分裂，現在又要拜託投票，要大家團結投票，你們反而要看清事實。

