藍抨擊王正旭施壓客運業者

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟抨擊立委王正旭偕同黨籍議員「協調」基隆地區的客運班次及駕駛員薪資問題，「撈過界」干預市場機制、強行施壓客運業者只為收割政績。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

國民黨基隆市黨部五日抨擊立委王正旭偕同黨籍議員，大動作召集公路局與客運業者「協調」基隆地區的客運班次及駕駛員薪資問題，自認為「為民喉舌」手段卻顯得極為粗糙且危險，不惜干預市場機制、強行施壓客運業者，令人質疑其「撈過界」只為收割政績。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，本應肩負全國醫療改革重任的立委王正旭卻「不務正業」耗費時間精力在與其專業毫無關聯的地方交通事務，客運業者作為民營企業，其路線班次的增減、尖離峰的配置，應是根據市場供需、載客率、營運成本所決定的商業機制，民眾反映班距過長、尖峰不足固然是事實，但根本原因在於疫後客運市場的供需失衡，以及營運成本飆漲。

廣告 廣告

黃申棟說，王正旭非但未從宏觀的產業政策或法規層面著手，協助業者克服結構性困境，反而選擇最廉價的「施壓」手段，要求業者「檢討運能」、「合理調整」，這種做法無異於要求業者在虧損的邊緣「做功德」，或是強迫業者將資源從其他尚有營利的路線轉移，最終可能導致業者經營更加困難，服務品質全面崩壞。

更令人瞠目結舌的是，針對國道客運駕駛員的人力缺口，王正旭竟將矛頭指向薪資補貼，要求交通部「滾動檢討並強化相關補助政策」，希望爭取薪資補貼，以減少與雙北的差距；黃申棟說，這顯然是治標不治本，甚至是飲鴆止渴的短視作為，駕駛人力短缺是全國性的勞動力市場問題，王正旭不思如何從勞動條件、產業結構、法規鬆綁等根本問題上尋求解方，反而要求政府「撒幣」補貼特定地區、特定業者的薪資，呼籲王正旭立即停止這種「撈過界」的政治作秀，切勿為了「蹭政績」而「不務正業」辜負選民的託付。