藍拋成立「立院兩岸對策小組」 江啟臣：來函必召集協商凝聚共識

對於國民黨團拋出「立法院兩岸事務因應對策小組」，立法院副院長江啟臣表示，只要來函院長，就一定會召集黨團協商。資料照。李政龍攝



重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，國民黨立法院黨團拋出要成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，立法院副院長江啟臣今（11/12）天表示，如果有黨團提出類似的想法或主張，只要來函院長，就一定會召集黨團協商，透過跨黨派討論達成共識，才能夠真正發揮正向作用。

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。賴清德昨天表示，沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，國民黨團認為，若賴沒辦法處理兩岸事務，立法院可以成立「兩岸事務因應對策小組」來因應，並由韓國瑜擔任召集人。

對此，江啟臣表示，2000年的時候，立法院曾經針對立法院兩岸事務因應對策小組有作業的要點，但並沒有真正運作，只有擬定幾點要點，包括院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，然後各黨團推派人員參加等，但是最後並沒有真正的運作。

江啟臣說，如果未來有黨團提出類似的想法或主張，只要來函院長，就一定會召集黨團協商，因為要成立兩岸事務因應小組，需要跨黨派共識，如果協商有共識，後續怎麼運作、細節怎麼執行等，還是需要跨黨派討論達成共識，才能夠真正發揮正向作用，所以現在是很重要，這是維護國家民主，展現國會團結的時刻，所以希望大家能夠共同來討論。

