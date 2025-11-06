藍拋蔣站台換相挺 白營：言之過早

各黨派陸續布局明年九合一選舉，身兼國民黨北市黨部主委的北市議會議長戴錫欽6日表示，民眾黨議員參選人在未來選戰可能面臨「沒有母雞」，如果民眾黨議員參選人都願表態支持市長蔣萬安，蔣也沒有理由不幫忙站台，「藍白合既然要合，就一定要誠心相對。」民眾黨議員陳宥丞認為，樂見藍營釋出善意，不過，民眾黨除有黨內提名策略，也有黨員意見需整合，一切還言之過早。

2022年九合一選舉，國民黨在北市拿下31席議員，戴錫欽昨接受廣播節目專訪指出，徐巧芯、王鴻薇及李彥秀順利轉戰立委，目前剩下28席，他對明年議員選戰，初步給自己訂的最低標準是31席，至少要維持國民黨在議會「單獨過半」。

戴錫欽說，未來會審慎考量每一個選區，同時尊重民眾黨在每區提名1席策略，務實考量國民黨在每個選區實力，爭取席次最大化。

他提到，民眾黨參選人在未來選戰可能面臨沒有母雞，如果民眾黨參選人都願意表態支持蔣萬安，蔣也沒有理由不幫忙站台。

面對未來可能遭同黨議員參選人質疑，戴錫欽坦言，這就是主委要去做的協調工作，除了能讓國民黨議員席次在議會實質過半，也要與民眾黨、新黨及無黨籍朋友持續合作。

陳宥丞認為，無論是大罷免或在立法院議題攻防，國民黨與民眾黨「藍白合」態勢有一定基礎，也對2028總統大選為人民爭口氣有默契，對於戴錫欽釋出善意，大家都樂見也歡迎，但民眾黨有黨內提名策略，也有黨員意見需要整合，距離選舉還有超過1年，一切都還言之過早。

他說，現階段應著重於做好眼前的事，蔣市府持續做好各項市政，議員監督市府施政，交出成績單才是市民所期待。