藍拋一中憲法惹議！他曝台灣人怕被推向戰場

▲國民黨副主席蕭旭岑日前稱，黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，包含一國兩區的規定。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會昨（18）日公布，國民黨政黨支持度於11月上升3.9個百分點，同時，國民黨副主席蕭旭岑日前接受專訪稱，黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，包含一國兩區的規定，引社會譁然。對此，精神科醫師沈政男認為，總統賴清德那一套宛如「不惜一戰」的激烈反中說法，對民進黨完全沒有好處，因為台灣人就是不想跟大陸打仗。

沈政男昨發文指出，國民黨支持度如今回升4%，代表鄭麗文接任國民黨後，雖然媒體持續聚焦，討論她的言行與政策，其中不乏批判與擔憂，但民調顯示，她已經站穩了主席位置。鄭麗文的最新說法是兩岸朝向「一國兩區」進行，這其實不是新的見解，早在馬總統時代，國民黨就這麼主張了。連同鄭麗文稍早所說的「九二共識」，顯見她的兩岸路線乃回到30年前國民黨的基本立場，也就是維持現狀、共存共榮。

沈政男提到，民進黨沒有能力講台獨，更不敢做，他們也只能心不甘情不願接受維持現狀這樣的主張，問題是，跟國民黨的差別在於：維持現狀、瀕臨戰爭。賴清德幾個月前先是說中國是境外敵對勢力，現在加碼：中國是侵略者，不要韓國瑜站在那一邊！這就有趣了，試問，解放軍有任何一兵一足來到台灣土地嗎？怎麼說人家是侵略者？還是什麼認知作戰有的沒有的，也算是侵略？

沈政男認為，沈伯洋被中共威脅是這樣，兩邊都只是嘴秋！你在那邊整天說人家搞認知作戰，準備攻台，但人家覺得被冤枉，當然就反嗆要抓你了。綠營不是一直說藍白是匪諜？要人家滾回中國？就是嘴秋而已。

另外，沈政男也說，台灣人，就是不想跟大陸打仗。把中國說成境外敵對勢力也好，講人家是侵略者也罷，多數台灣人並不這樣認為，因為你不能因此多往台獨方向走一寸，就只是無謂引發兩岸關係動盪而已。

兩岸局勢很清楚，人家就是沒有要打台灣，川普已經做過保證！歷史經驗更清楚：在馬總統時代，兩岸就不必劍拔弩張。只因蔡英文為了連任總統，抓到了抗中保台的浮木，就蓋起了一座兩岸關係的海市蜃樓：「中國若侵略台灣，美國會出兵防衛」，現在，鄭麗文要驅散這座海市蜃樓，把大家帶回到現實世界。她說：「台灣沒事，日本沒事」，講得多好！

