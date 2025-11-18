藍拋一國兩區 蕭旭岑：若否定須修憲

內政部長劉世芳（中）18日在立法院表示，依國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。（姚志平攝）

國民黨副主席蕭旭岑17日指出，兩岸交流必須回到憲法「一國兩區」規定，才能確保與大陸有共同政治基礎。對此，內政部長劉世芳18日回應，憲法明定很清楚，沒有解釋空間；蕭旭岑則進一步表示，確實沒解釋空間，法律明確就是《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，若劉有意見，請她呈請賴清德總統修憲或廢掉該法。

蕭旭岑17日談到國民黨主席鄭麗文兩岸路線，直指兩岸交流必須回到中華民國《憲法》，也就是「一中憲法」，回到「一國兩區」的規定，才能確保跟大陸有共同的政治基礎；而鄭麗文推動的和平對話路線獲國際友人與多數民意支持，台獨路線已走不下去。

蕭提到「一國兩區」，引起綠營熱議，劉世芳昨在立院回答花蓮陸配村長鄧萬華因國籍問題遭解職後提起訴願問題時，也被問到「一國兩區」是否在憲法框架之內？劉世芳回答，擔任我國民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。

至於是否認同蕭旭岑以「一國兩區」詮釋《憲法》？劉世芳表示，不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，但《憲法》明定非常清楚，尤其是增修條文，政府就是按照增修條文來做行政處理。

蕭旭岑昨再度回應，所謂《兩岸人民關係條例》，全名即是《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，而根據中華民國《憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第2條明定，中華民國分為台灣地區與大陸地區，「確實沒有解釋的空間。」

蕭旭岑說，劉世芳也當過立委，只能依憲依法行政，或許她應該正式依照《憲法》與法律，向民眾解釋「一個中華民國，分為台灣地區與大陸地區」，如果劉不承認中華民國《憲法》，不承認《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，她就沒資格當中華民國政府官員，除非她呈請賴總統修憲或廢掉《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，否則沒有其他解釋空間。

蕭旭岑強調，台灣的主流民意是要朝野政黨遵守《憲法》處理兩岸關係，多項民調均顯示多數民眾希望兩岸維持溝通管道，而國民黨就是目前最能與對岸維持溝通的政黨，國民黨一定堅定和台灣人站在一起，只有遵守中華民國《憲法》與《兩岸條例》，才能真正保護台灣，維護台海安全。