藍拋「憲判交公投複決」 律師批國際笑話

[NOWnews今日新聞] 五位大法官上週判決過去藍白強渡《憲訴法》無效，引發熱議，對此國民黨立院黨團喊《公投法》修法，讓憲法法庭裁判可經公投交由人民複決，對此律師黃帝穎今（23）日直呼簡直是國際笑話，說明憲法裁判為大法官的憲法職權，屬於司法權核心，立法若修法侵犯司法核心，當然違憲無效，三大犯罪前科的傅崐萁想再次害台灣在世界民主國家前丟臉。

對於五位大法官上週判決過去藍白強渡《憲訴法》修法無效，傅崐萁痛批賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，那就讓人民來做公決，將推《公投法》修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。

黃帝穎批評，傅崐萁鬧國際笑話，比較美國及歐洲等民主國家的公投制度，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，因為各國及我國《憲法》規定，大法官憲法判決是《憲法》的最高詮釋，民意代表如果要變動憲法規範，能做的是推動修憲或制憲，而不是拿憲法判決是公投。

黃帝穎說，就算藍白過半硬通過傅崐萁的荒謬修法，將憲法裁判修入《公投法》，害台灣在民主世界再次丟臉，但《憲法》規定憲法裁判為大法官的憲法職權，屬於司法權核心，立法若修法侵犯司法核心，當然違憲無效，三大犯罪前科的傅崐萁想再次害台灣在世界民主國家前丟臉。

