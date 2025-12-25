藍拚南二都 柯志恩、謝龍介起跑

國民黨副主席季麟連（左）昨贈送一把模型「手槍」給國民黨徵召台南市長參選人謝龍介（右）作為吉祥物，希望火力全開、旗開得勝。記者吳淑玲／攝影

國民黨前天徵召立委柯志恩、謝龍介分別參選2026高雄、台南市長，柯志恩昨在鳳山新城勝利路成立原住民後援會，誓言贏回勝利，明年行憲紀念日就是她宣誓就職的日子；謝龍介則獲副主席季麟連贈送「手槍」祝福火力全開，謝說，台南是賴清德總統本命區、全國最艱困選區，他會全力以赴奪回執政權。

國民黨立委柯志恩正式被徵召參選高雄市長，昨天第一個行程選在鳳山新城勝利路出發，支持者熱情要求合影。記者徐白櫻／攝影

2026縣市長選舉，民進黨預計明年初辦理南二都黨內初選，國民黨後發先至，拍板徵召人選，柯志恩、謝龍介昨都以參選人身分起跑。

柯志恩參加原住民後援會後，隨後到市場拜票，支持者高喊加油、凍蒜。柯說，3年多前她參選高雄市長被當「砲灰」，沒想到留下「殘骸」，這次再參選，知名度提升很多，大家看見國民黨的努力，她也感受到大家的祝福與熱情。

柯志恩說，揭發美濃大峽谷、和山里光電等弊案後，每天被酸民攻擊；她不只揭弊，也會與議員合作提出解決問題的方法，農曆年後會提出具體政見，爭取選民最大認同與支持，「明年行憲紀念日就是柯志恩宣誓就職的日子」。

謝龍介昨參加國民黨台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會，各軍系團體、代表參與造勢，副主席季麟連回台南故鄉力挺謝，季曾任海軍陸戰隊二級上將，送上一把「手槍」給謝龍介當吉祥物，謝高舉手槍說，這要用來打擊黑金、杜絕官商勾結、強化治安，現場歡聲雷動，高喊凍蒜。

謝龍介說，民進黨在台南執政32年，許多市民對城市治理感到失望，很多人說「已經受夠了」，他宣布只做一任，要用4年改變台南，4年後如市民不滿意，可再換回民進黨執政，若團隊表現可以讓台南信賴、幸福，希望繼續支持。

「這場選戰相當艱困。」謝龍介直言，他不只跟民進黨立委林俊憲或陳亭妃競選，賴總統勢必會動用所有行政資源守住台南本命區，但他會以海軍陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死的精神勇往直前，奮戰到底，「在冰天雪地的台南開出美麗燦爛的勝利花朵」。

民進黨黨內初選激烈，謝龍介也向國民黨黨公職人員喊話，勿介入民進黨內部競爭，讓對方自然產生參選人，國民黨正大光明迎戰。

