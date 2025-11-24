藍拚完全執政 綠淡化政黨色彩

基隆市長謝國樑明年將競選連任，在基本盤藍大於綠的基礎下，謝又通過2次罷免期中考測試，外界認為連任成功機會高。（張志康攝）

基隆市長謝國樑力拚連任，除須交出讓市民滿意的執政成績單，更要扛起藍營母雞重責，力拚從綠營手中奪回市議會議長寶座。而綠營熱門人選、基隆市議長童子瑋雖迄今未鬆口參選，但他刻意淡化政黨色彩、深耕地方主打基隆人最重視的人情味，加上與賴清德總統的叔姪關係，在百里侯之路上未必沒有一戰之力。

孫子兵法有云：「久攻必疲、久守必失」，謝國樑固然有執政優勢，對手雖然暫無「一錘定音」手段，但若在選前關鍵時刻拋出具有爭議性的議題，未嘗不能動搖選舉結果。

對謝國樑來說，如何在藍白合的基礎上，把這屆任期最後1年展現自身政績，以及對未來4年乃至更久遠的市政藍圖，以獲得市民肯定與支持，將是讓選戰打得更加穩健的關鍵；此外，明年讓國民黨重登議長大位，達成基隆市完全執政，更是謝國樑的重任。

童子瑋祖父是基隆媽祖廟慶安宮主委童永，童子瑋自從政以來，仰賴信仰中心闖出名聲，另營造「基隆在地囝仔」角色，明顯淡化政黨色彩，即使與賴清德總統以叔姪相稱，但以民進黨籍身分當選議長後，也鮮少展現政黨色彩，以期爭取中間選票。

綠營地方人士認為，謝國樑是虔誠基督徒，向來不出席基督教以外的宗教行程，但宮廟是基隆最主要的民間信仰中心，相較之下，重視人情義理的市民可能會認為童子瑋較接地氣。

地方人士認為，若童子瑋宣布參選，策略應該會以「淡化政黨色彩」、「強化市政擘畫及論述」，以及爭取不同政黨或政團「合作與對話」為主，鞏固傳統綠營支持者也爭取多數選民好感。