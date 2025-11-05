藍拚打破鐘擺魔咒 豬瘟來攪局

台中市向來有「搖擺州」之稱，市長之戰更是2026地方選舉的重中之重，民進黨上月提早宣戰，賴清德總統積極南下加持何欣純，展現在台中重返執政企圖心。國民黨儘管有市長盧秀燕在施政滿意度表現不俗、「藍白合」等利多，但近期市府處理非洲豬瘟疫情的表現被批荒腔走板，是否成為衝擊藍營2026年選戰的政治海嘯，仍待觀察。

台中縣市合併升格後，首任市長是藍營胡志強，但連任之路被蹲點10年的民進黨林佳龍止步，讓台中由藍翻綠。2018年盧秀燕擊敗林佳龍當選第3任市長，台中再度由綠地變藍天，盧成功連任，更成為首位打破「連任魔咒」的市長。

廣告 廣告

盧秀燕除了打破「連任魔咒」外，本屆立委選舉在藍白合助攻下，更一舉翻轉藍綠席次，為國民黨打下堅實基礎；「媽媽市長」人設讓盧秀燕任內累積政治聲量，成為國民黨的領頭羊，也是2028總統大選的熱門人選，這些龐大量能，不管最終藍營由江或楊出征，都是不容小覷的助力。

民進黨10月下旬徵召何欣純出戰，何立刻全市「趴趴走」加大耕耘力道，尤其賴清德總統南下台中，她全程陪同增加曝光度，賴也刻意拉抬「阿純」，選戰還沒正式開打，綠營就展現收復失土企圖心，對藍營而言將是一場硬戰。

值得注意的是，盧秀燕連日來深陷市府團隊處理非洲豬瘟疫情不力之苦，市府一連串的行政疏失除遭質疑外，民進黨同步展開不間斷攻擊，是否為2026市長選情投下變數，仍待觀察。

但藍營地方大老認為，盧秀燕雖因豬瘟事件恐有失分，所幸疫情並未擴散，該有行政懲處的市府一定會做，民進黨窮追猛打的操作，恐有物極必反效果。