藍拚竹縣長 徐欣瑩支持全民調 陳見賢續勤走基層

新竹縣長楊文科30日強調，協調會只是「交換意見」不是「定生死」。（王惠慧攝）

國民黨下屆新竹縣長人選至今未定，黨中央30日特地到新竹縣，邀副縣長陳見賢、立委徐欣瑩和林思銘3位有意參選者首次閉門協調，林確定退出。會後徐受訪說，人選不應該用「喬」的，她支持以全民調產生人選；陳則表達感謝林，更強調黨內一定要團結。因2人各有看法，如何產生人選仍待協調。

協調會昨天上午11時在縣長楊文科公館進行，全程閉門不公開，楊文科、議長張鎮榮和前縣長邱鏡淳等人均到場。據轉述，協調會由國民黨副主席兼祕書長李乾龍主持、組發會主委李哲華與會，李乾龍首先明確轉達黨主席鄭麗文的指示，「各縣市人選要在明年3月前確認」。

陳見賢、徐欣瑩與林思銘3人會中各提出想法與立場，林表態接受協調、願退出提名，過程氣氛平和，討論重點聚焦於團結，並就相關整合方向交換意見，希望避免內耗。

楊文科會後說，協調會只是交換意見，不是「定生死」、也不是選邊站，是為選舉勝利鋪路，大家詳盡說明當前新竹縣局勢，讓爭取提名人充分了解，會繼續努力協調採徵召或初選，盼很快有結果。

徐欣瑩說，感謝中央黨部關心新竹縣發展，她在會中表達民眾對她的支持，也期待黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正方式，選出最具勝選實力的縣長候選人；為家鄉付出，從來不是一條輕鬆的路，但她會堅定走下去。

陳見賢說，感謝林思銘長期堅守立院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感；新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，他將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起努力打拚新竹縣的未來。

林思銘昨未接電話，由辦公室以文字回應今早將在立院開記者會說明協調結果。