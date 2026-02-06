藍拚竹縣長 陳徐領表 協調不成將初選

新竹縣長國民黨初選競爭激烈，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩相爭，6日是初選領表最後1天，陳見賢上午委由發言人代為領表，徐欣瑩陣營也派員在下午領表，後續將在9日至11日3天登記。據悉，待登記程序完成後，黨中央將進行最後一次協商，若仍無共識，擬依規定採「七三制」初選，黨員投票日則暫定於3月28日。

陳見賢6日上午委由發言人田芮熙代為領表及協助相關作業，宣布正式投入初選。陳見賢表示，此次參選延續多年縣政治理經驗，將以具體政策與治理成果為基礎，帶領新竹縣穩健前行。

陳見賢指出，過去多年在縣政團隊中，持續推動交通建設、產業發展、文化教育及智慧治理等面向，累積行政執行與跨局處整合經驗。本次投入初選，將以「政策落地、治理延續」為核心方向，提出下一階段發展藍圖。

陳見賢表示，縣政的推動沒有捷徑，唯有一步一腳印，把各項重大建設持續做好，才能回應鄉親真正的關心，強調未來仍將把重心放在政策溝通與公共討論上。

另一方面，徐欣瑩也在下午委由辦公室主任陳彥君代為領表。徐欣瑩強調，領表是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重，她也堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。

徐欣瑩也指出，昨日她也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。她表示，為新竹縣承擔與努力的決心不變，將持續讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。