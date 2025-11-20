藍指修國籍法保障陸配參政 內政部：法律清楚沒必要

（中央社記者高華謙台北20日電）對於陸配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨團指將提修法保障陸配參政權。內政部說，兩岸人民關係條例與國籍法定義清楚，有關公職人員任用當然是依國籍法第20條規定，內政部不認為有修法空間、也沒有必要。

國民黨團書記長羅智強今天表示，民進黨違憲打壓陸配，規範陸配是用兩岸人民關係條例，民進黨就是違法濫權打壓陸配；為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。

內政部常務次長吳堂安今天在內政部部務會報會後記者會指出，依國籍法20條規定，擔任公職當然對中華民國負有忠誠義務，且1年內就要取得喪失外國國籍的證明檔案，這在立法上沒有模糊或解釋空間，「不可能會有一個人同時效忠兩個國家」。

吳堂安指出，陸配一旦取得台灣地區人民的身分證明 ，就是中華民國國民，依兩岸人民關係條例21條規定，設籍在台灣地區滿10年就可以登記為公職候選人，這是保障參政權，但一旦當選公職後，就要回到國籍法20條規定，必須放棄中華民國以外國籍，不論是陸配或其他國家都一樣，兩部法律界線非常清楚。

對於國民黨團將提案修法讓陸配參政權不受「國籍法」規範，吳堂安說，兩岸人民關係條例第一條就寫得很清楚，「本條例未規定者，適用其他有關法令規定」，因此有關公職人員任用當然是依照國籍法20條規定，「內政部並不認為有修法的空間，也沒有這個必要」，且兩岸條例主管機關陸委會在執行上，確實也照這個方式辦理。（編輯：林克倫）1141120