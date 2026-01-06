藍指兩國條例「撤案」？林宜瑾提3點怒打臉：仍有立委欲連署未成案

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，頻繁以言語、武力恫嚇鄰近我國，野蠻行徑不為國際社會所容。有鑑於台海局勢升溫，民進黨立委林宜瑾日前提案修改《兩岸人民關係條例》，將該法改名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中「國家統一前」及透過「地區」相稱兩國領土之用語。不過，國民黨立委羅智強發文指稱，林宜瑾已收回提案；她昨（5）日也親上火線反擊，表示沒有成案何來撤案？

「台灣中國一邊一國不是句口號」，林宜瑾3日表示，她已完成修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣民主盟友知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

《兩岸人民關係條例》修法獲得超過20位立委連署，林宜瑾進一步說明，她除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

快新聞／國民黨怕了？稱兩岸條例修法「已撤案」 林宜瑾怒提3點打臉：停止造謠

民進黨立委林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》。（圖／取自林宜瑾臉書）

不過，國民黨多名立委卻踢爆該案已遭撤回。針對此說法，林宜瑾痛批「國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案」，並提出3點說明，向大家報告法案最新進度。

林宜瑾指出，該案仍有同仁欲連署；且牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；最後則是，議事處對她的提案做出許多修正建議，沒有撤案一說。





