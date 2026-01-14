藍指彈劾總統有理 綠籲回歸立委本務審總預算

（中央社記者林敬殷、王揚宇台北14日電）立法院對總統賴清德提出彈劾案，今明兩天舉辦公聽會，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨提出的彈劾案，依法無據，實質目的是要總統到立法院做違憲的詢答，呼籲在野黨回到立委本務，好好審議115年度中央政府總預算。

國民黨立委徐巧芯在公聽會發言時說，行政院長是總統任命，因此彈劾對象是重大違失、破壞權力分立真正的始作俑者賴總統，並且有充足的理由。

總統彈劾案首場公聽會今天上午於立法院群賢樓大禮堂舉行，明天還有一場。立法院於21日、22日則由全院委員會舉行審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人，也就是賴總統說明15分鐘，由立委進行詢問，5月召開第2次審查會，並於5月19日進行彈劾案投票。

廣告 廣告

對於總統府發言人郭雅慧昨天表示，總統府尊重國會相關職權，但盼在野立委以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速通過國家總預算與國防特別條例。

鍾佳濱今天上午受訪時指出，這場公聽會的主題是彈劾案，這是憲政史上的首例。然而，在野黨所提出的彈劾案，理由依法無據，實質目的就是因為先前立法院職權行使法修法，要求總統赴立法院國情報告，並採即時詢答，遭憲法法庭宣判定違憲，這次改用彈劾案方式，希望透過首例的彈劾案審查，要求總統赴立法院。

鍾佳濱說，總統的責任在於團結國家，尤其此時台灣需要的是強化自我防衛的國防實力，還有攸關全民福祉的年度總預算，要趕快能夠付委審查。

鍾佳濱表示，在野黨與其做這些只是要繞過憲政禁忌，假其他憲政機制民意，只是要總統來立法院做違憲的詢答，不如回到立委本務，好好審查年度總預算案及國防特別條例。

國民黨立委林德福在公聽會發言時表示，賴總統說在野黨提彈劾案是浪費時間，這種說法真的是無比荒謬，因為是賴總統毀憲亂政、踐踏法律，並與行政院長卓榮泰聯手推翻立法院三讀通過的法律，破壞權力分立，提出彈劾案剛好而已。

台灣民眾黨立委劉書彬指出，賴總統是德不配位的總統，且賴總統上任以來剛愎自用，獨攬權力架空國會、僭越司法，這次彈劾並不是為了政黨勝負，而是為了讓憲政責任被歷史記錄，也請賴總統要慎行，不要重蹈覆轍。（編輯：蘇志宗）1150114