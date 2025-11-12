藍指拖延80歲聘外籍看護免評上路 勞動部：謹慎規劃

（中央社記者王承中、吳欣紜台北12日電）國民黨團書記長羅智強今天表示，立法院去年底修法，逾80歲長者免經評估可申請聘僱看護移工，勞動部卻拖延8個月才上路，勞動部長洪申翰及綠營側翼不斷造謠會造成看護移工缺口，但都沒有發生，洪申翰應對有需求的長者、家屬公開道歉。

勞動部表示，新法修正通過後，80歲以上健康跟亞健康的長者有53萬人具申請看護移工的資格，勞動部以影響相對嚴峻情境進行評估，用最謹慎的態度進行規劃，希望整體衝擊影響降至最低，並推動輕重分流重症優先、擴大重症多元免評資格等配套措施。

勞動部也說，目前尚在政策初期階段，申請及轉換雇主情形需持續觀察評估。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，去年底立法院三讀修正通過就業服務法部分條文，年滿80歲以上長者，免經醫療機構專業評估，可直接申請聘僱家庭看護移工。而勞動部針對加惠長者的修法卻橫加抵制，不僅一再拖延公告，洪申翰甚至在大惡罷投票前在臉書發文，對國會修法指手劃腳，企圖影響罷免投票。

羅智強表示，修法上路3個月以來，約8000名民眾申請移工看護，並未造成移工大量缺口，更未有移工「棄重擇輕」狀況出現。

羅智強說，身為部長的洪申翰，必須為勞動部拖延8個月才讓修法上路，並利用部長身分介入大惡罷抹黑在野黨，失去政務官應有的分際，對其個人不當言行及勞動部政策評估完全失能，向有申請看護需求的長者、家屬公開道歉。（編輯：謝佳珍）1141112