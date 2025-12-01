藍指提高國防預算是推向戰爭 徐國勇批不當連結、附和統一

賴清德總統日前提出新台幣1.25兆元國防特別預算，遭在野黨批評恐將台灣推向戰爭。民進黨秘書長徐國勇今天(1日)反擊相關說法，認為國民黨把強化防衛等同戰爭來臨等於是拋棄自我防衛能力，是附和統一、「中了共產黨的計。」國民黨則說，兩岸軍力差距大，台灣應提升自身基礎建設，而非盲目購買昂貴軍購設備，政府應提出財務規劃並說明相關影響。

賴清德總統日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，強化國防戰力，不過，在野黨主席鄭麗文質疑這是「玩火」，提高國防預算恐將台灣推向戰爭。

廣告 廣告

民進黨1日舉行「2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，民進黨秘書長徐國勇接受媒體提問時，針對在野黨批評提高國防預算一事表示， 1.25兆的國防預算是分8年編列，平均一年約1600億元，每年花1600億左右來保護台灣非常合理，在野黨是在做不當連結。徐國勇說：『(原音)就連結說這就叫宣布戰爭的來臨等，這就是中了共產黨的計，他就是用這個來威脅台灣。國民黨說這就是戰爭的來臨，換句話講，這就是拋棄自我防衛能力，就是附和統一，把台灣送給中國，這不是我們要的。』

徐國勇並進一步指出，「國無兵恆亡」，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，保持自我保護的能力是必要的。徐國勇還舉例，每個人家裡都有鎖，難道有鎖就代表小偷必來臨？他甚至直指，「總不能上完廁所才去買衛生紙。」

徐國勇也表示，中華民國跟中華人民共和國，互不隸屬，必須保持一定的實力，只有備戰，才能夠避戰。

出席記者會的亞太和平基金會執行長董立文也分析指出，今年台灣的國家安全情勢從國際、國內、兩岸都發生重大變化，中國在國際社會擴大對「一個中國」的解釋，大量在國際上扭曲聯大2758號決議文，妄稱台灣是中華人民共和國的一部份。他也指出，最近日本所謂「台灣有事」說嚴重衝擊中共在國際「一中原則」的部署，所以中共的反映非常強烈。

董立文也指出，從國內的層面來看，鄭麗文當選國民黨主席後，被北京認為是推進統一的大好良機，再加上鄭麗文任命蕭旭岑、張榮恭為國民黨副主席後，中國官媒新華社隨後發出涉及台灣的三篇文章，這是寫給國民黨看的，他認為中共已在幫明年的第四次國共合作奠定基礎、劃好框架與路徑圖。

董立文研判，從現在開始一路到明年，國共兩黨會一路唱和，以及中共對台跨境鎮壓有變本加厲的趨勢，可預計2026國際、國內及兩岸情勢會更複雜多變。



亞太和平研究基金會執行長董立文。(劉玉秋攝)

對於民進黨的批評，國民黨文傳會主委吳宗憲接受網路節目「中午來開匯」專訪時則指出，外界聚焦政府提出的1.25兆國防特別預算，但明年度一般性國防歲出也高達9,491億元左右，還有多項先前核定的特別預算尚在付款。

吳宗憲以「診所與長庚」比擬兩岸軍力差距，強調台灣量體有限，無法與中國進行軍備競賽，應投入資源提升自身基礎建設，而非盲目購買昂貴軍購設備，以免造成財政負擔，甚至造成其他預算的排擠效應，他呼籲政府應提出具體財務規劃並說明相關影響。(編輯：宋皖媛)