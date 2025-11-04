藍指林佳龍、吳釗燮內鬥有心結 總統府：錯誤訊息、脫離事實

國民黨立院黨團今（4）日指出，總統賴清德上任1年多來，對美外交工作表現簡直慘不忍睹，還形容外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮二人關係是「既生龍，何生燮」。對此，總統府晚間做出回應，相關指控多半來自錯誤訊息、脫離事實，對每一位努力付出的團隊成員不公平。

國民黨立院黨團今日召開記者會表示外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮內鬥有心結。（資料照／中天新聞）

國民黨今日召開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會，會中提到賴清德上任1年多來，對美工作狀況百出，從出訪受阻、對美關稅N＋20％、軍售交貨延宕、台積電高階製程必須整廠赴美，賴政府對美外交工作慘不忍睹，岌岌可危。賴清德、林佳龍、吳釗變交出不及格的成積單，提醒民進黨政府對美政府外交工作，必須徹底檢討，才是正本清源之道。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨對外關係混亂，對內卻鬥翻天，外交體系出現二個太陽。現在國安團隊，既生龍，何生燮。

國民黨首席副書記長林沛祥直言林佳龍和吳釗燮的關係是「既生龍，何生燮」。（圖／中天新聞）

林沛祥指出，全世界都在因應川習會的影響時，外交部長林佳龍卻在發文力挺林岱樺委員，公然介入民進黨黨內初選，心中没有外交只有派系。國安會秘書長吳釗變卻派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，這就是現在民進黨執政下外交的真相。

林沛祥質疑，民進黨用史上最好的口號，掩蓋軍購延宕的無能。用民主同盟的包裝，護送護國神山去美國，放任外交、國安兩大系統互鬥、互卡，政府正在擴大台灣的風險，正在把台灣帶向最危險的境地。

總統府發言人郭雅慧表示相關指控來自錯誤訊息且脫離事實。（資料照／中天新聞）

有關國民黨團質疑國安會與外交部合作影響國家運作一事，總統府發言人郭雅慧今晚表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

