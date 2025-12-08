藍指綠非核神主牌開打 白批蔡喊肅貪無法卸責

國民黨立委王鴻薇（前）曾在立法院議場內高舉標語「光電賺飽，台電要倒」。（本報資料照片）

前總統蔡英文發文呼籲不分藍綠強力肅貪，若因少數個案使光電產業遭汙名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳。國民黨立委李彥秀8日表示，蔡劍指最近轉向核能的賴清德總統，民進黨內部「非核家園」神主牌大戰即將開打；民眾黨主席黃國昌則強調，發生在蔡任內的弊案，不是說句「強力肅貪」就能撇除責任。

李彥秀指出，蔡英文卸任後，第2次對「能源轉型」公開發表意見，就是劍指對發展再生能源態度消極的賴清德，尤其行政院長卓榮泰剛說「非核家園要重新定義」，蔡無法接受執政8年的政策被徹底否定，此舉是隔山打牛，有備而來，民進黨內的非核家園神主牌大戰將開打。

黃國昌提及，蔡英文稱綠能弊案只有「少數個案」，顯然與多數人認知不同，除了司法面對「綠友友」大案小辦外，行政權的包庇更令人無法容忍，例如力暘能源弊案即便已遭起訴，非法取得的電業籌設許可迄今未廢除，「力暘的古盛煇、陳文宏隸屬什麼派系，蔡會不清楚嗎？」

黃國昌續指，蔡英文重用的前政委張景森接受「聯合再生」招待，還將蔡指定研擬的農電政策外包給業者寫，真的是滑天下之大稽，官商勾結下的利益共生關係，正是台灣光電政策衰敗的關鍵，這些發生在蔡任內的弊案，絕不是現在說要強力肅貪就可以撇除責任。

綠委吳思瑤認為，蔡英文的說法就是民進黨團一再論述的內容，2030年再生能源發電占比達30％目標是各黨共識，請在野黨不要再說綠能是錯誤政策，也別因為弊案將能源政策汙名化，部分不肖業者造成弊案，使綠能政策蒙上陰影，「徹查綠能弊案是國家正在做的事，且不分藍綠，凡涉入者都應嚴辦到底。」