藍指違憲判決無效 擬22日告發大法官濫權瀆職

（中央社記者王承中台北20日電）憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告憲法訴訟法修法違憲。國民黨團今天表示，將於22日向台北地院及台北地檢署同時告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、刑法枉法裁判罪，並於立法院會提案，給予5位大法官最嚴厲的譴責，宣告判決無效。

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的5位枉法裁判大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院院會正式提案，針對其離譜行徑，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

國民黨團表示，針對憲法法庭的「枉法裁判」，22日將向台北地院及台北地檢署同時告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、中華民國刑法第124條枉法裁判罪。（編輯：蔡素蓉）1141220