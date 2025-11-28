藍指2027武統台灣應說清楚 綠：依各國評估研判時程

（中央社記者王承中、溫貴香台北28日電）國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，總統賴清德突然說出「中國大陸以2027完成武統台灣為目標」，是否接獲相關情資，必須向全民說清楚，如果只是要「賣芒果乾」、給美國交代，這樣的政府會被全民唾棄。

民進黨發言人戴瑋姍回應表示，「真的假的，是要問中國，不是逼問賴總統」。相關時程，都是依據各國評估所研判的時程，而那所代表的是中共做好準備的時間點。

她說，國民黨不依據客觀事實，與總統站在同一陣線，共同做好抵禦中共威權欺壓的各種準備，卻反過來指責總統，試問「你們究竟是『中國』的國民黨，還是中華民國台灣的國民黨？」

她奉勸國民黨不要再隨著中共文攻武嚇的言論起舞，選擇站在團結台灣、強化提升自主防衛能力，守護台灣民主自由的同一陣線，才會為台灣人民所認同。賴總統26日表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。

國民黨文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻、國民黨立委陳玉珍等人，今天在國民黨中央黨部召開「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」記者會。

吳宗憲表示，賴總統不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，而說出「中國大陸以2027完成武統台灣為目標」，這件事情非常嚴重，影響各項外國來台投資、國內的民生、軍心，以及國防的部署。

吳宗憲表示，賴總統莫名其妙突然丟出一句「中國大陸以2027武統台灣為目標」，到底是接獲情資，或只想趕快付錢給美國買武器，必須向全民說清楚。敬告賴總統，不要仗著有刑事豁免權，就胡言亂語來擾亂軍心。

吳宗憲表示，國際社會認為中國大陸在2027年可以完成攻台的軍事武裝準備，而賴總統說的是中國大陸以2027完成武統台灣為目標，這兩句話的意思完全不一樣。

他說，如果沒有開戰情資，只是要「賣芒果乾」、給美國交代，這樣的政府會被全民唾棄。（編輯：翟思嘉）1141128