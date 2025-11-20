政治中心／綜合報導

先前有中配南投縣議員史雪燕，因無法取得放棄中國籍證明遭解職，最近花蓮富里鄉學田村長的中配鄧萬華也是同樣情形，今天兩人都到立法院國民黨召開記者會喊冤，國民黨立委更替她們抱不平，嗆修國籍法，對此綠營回擊配六改四就引發爭議，難到現在又要食髓知味，是要滲透滲透台灣民主選舉嗎？

花蓮富里鄉學田村長（被解職）鄧萬華：「為什麼黑熊白鳥的，你叫我滾回去，我想請問賴總統，也請問內政部的劉部長，我哪一點不符合台灣媳婦的資格。」

一度情緒激動怒嗆、講到哽咽，她是2022年當選花蓮富里鄉學田村長的中配鄧萬華，因沒有放棄中國籍，八月被富里鄉公所解職，今天特地北上，找來同樣被解職的南投縣議員中配史雪燕，到立法院喊冤！

藍挺遭解職中配民代嗆修國籍法 綠委痛批滲透台灣民主選舉

花蓮富里鄉學田村長中配鄧萬華遭解職，赴立院國民黨團喊冤一度哽咽。（圖／民視新聞）

花蓮富里鄉學田村長（被解職）鄧萬華：「為什麼只針對我們花蓮富里，因為花蓮是個後山，讓你的票數比較少，我今天養育的是你姓賴的子女，你們本是同根同祖。」





南投縣議員（被解職）史雪燕：「用國籍法硬銬在我們身上，對我們非常的不公平，現在的民進黨政府，就像是對待陸配群體，就像是鯊魚對待小蝦米。」

不過先前內政部就曾解釋，已經去函2次都無法取得史雪燕放棄中國籍的證明，所以予以解職。而鄧萬華一度向花蓮縣府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分。但內政部長劉世芳就指出國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間，對此國民黨團嗆修國籍法！

藍挺遭解職中配民代嗆修國籍法 綠委痛批滲透台灣民主選舉

南投縣議員中配史雪燕遭解職，日前內政部解釋已去函2次都無法取得史雪燕放棄中國籍證明。（圖／民視新聞）

立委（國）羅智強：「陸配參政權不受國籍法規範，直接告訴你，你聽不懂法律，你看不懂憲法，我在國籍法直接告訴你，你不要亂搞，這是我們國民黨堅定的立場。」





立委（民）吳思瑤：「國籍法適用的是所有在台灣，是所有在台灣的外國籍人士，不是只針對中國，是為了鬆綁中國的參政，中國人想要想方設法，直接滲透入台灣的民主選舉，這樣子的修法，當然是惡修，當然是惡法，我們呼籲國民黨要自制。」

不過目前全台擁有中國籍的村里長，除了鄧萬華，還包括台北新益里長王敏茹、桃園蚵間里長彭小林、新北延壽里的滕月蘭、還有崇南里的林秀貞，他們的資格都還在審查中，未來如如果藍營動輒修法，看來還有得吵！





