藍捍衛女性尊嚴 力挺鍾沛君

近十位國民黨立委全力聲援鍾沛君，嚴厲譴責陳時奮惡意攻擊、羞辱曾遭性騷和強制罪的被害人。

（國民黨團提供）

記者康子仁∕台北報導

自稱是北美學者的陳時奮日前談論非洲豬瘟時，以北市議員鍾沛君遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，引發輿論反彈。國民黨立院黨團近十位立委七日偕鍾沛君七日開記者會嚴厲譴責陳時奮惡意攻擊、羞辱遭性騷和強制罪的被害人，呼籲民進黨不要繼續縱容、放任綠營學者、網軍、側翼名嘴和綠媒主持人，變成民主退步黨。

出席記者會包括黨團書記長羅智強、副書記長王鴻薇、徐巧芯、許宇甄，立委王育敏、張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔、林倩綺。

鍾沛君指出，案件已經司法判決定讞，加害人也入監服刑，在司法上已沒有討論空間，但當民進黨想要拿來利用時，像是翁達瑞、管仁健、張雅琴之流，說某某人因為怎麼樣所以不配得到正義、不配得到性平關注等言論，她要問問民進黨，性平難道要有條件？只有民進黨的信眾才值得擁有嗎？

黨團副書記長王鴻薇表示，民進黨的側翼和親綠主播竟然繼續傷害性騷案的被害人，新頭殼網媒刊登管仁健文章，其內容完全違反《性平法》，呼籲新頭殼網媒和年代新聞立即下架該文章並進行內部檢討。

另外，年代新聞主播張雅琴居然在新聞評論裡，大辣辣說「鍾沛君妳被親一下也不會死」的評論。王鴻薇質疑，這是作為一個媒體平台該有的角度？她要求該評論立即下架，內部應該進行新聞倫理的檢討。王鴻薇同時也會向ＮＣＣ檢舉。

副書記長徐巧芯痛批，因為政治對立和鬥爭，竟然可以把女性受害事件一而在、再而三拿出來傷害。陳時奮固然可惡，但還有多少網軍、側翼、媒體、主播是跟著一起羞辱被害者。

羅智強嚴厲譴責綠營側翼和綠媒主持人，什麼叫做「不參加餐敘，就不會被強吻？」什麼叫做「被親一下也沒有關係？」按此邏輯，所有發生在職場上的性騷擾，都要歸咎被害人因為去上班？參加餐敘嗎？