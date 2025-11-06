藍掌握這關鍵！吳子嘉預言：賴清德輸到脫褲
[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會5日拍板，建議徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，預計於11月下旬正式提名；同時也傾向提名立委劉建國出戰雲林縣，苗栗縣則看好縣議員陳品安披戰袍。至於彰化縣共有4人表態參選，民進黨將以「類初選」方式，透過內參民調結果再行協調。對此，媒體人吳子嘉直言，國民黨主席鄭麗文若掌握藍白合關鍵，兼任民進黨主席的總統賴清德就會輸到脫褲。
吳子嘉5日在網路直播節目《董事長開講》中分析，蘇巧慧出戰新北、劉建國爭取雲林，兩地都屬民進黨「硬仗」；苗栗提名縣議員陳品安，具律師的專業背景，但在地方選情中勝算渺茫；至於彰化縣四強混戰，黨內仍難整合共識，整體局勢目前看起來並不樂觀。
吳子嘉接著指出，國民黨若能促成「藍白合」，將成為2026年選戰的最大變數。他舉例，台北市長蔣萬安在年輕選民中擁有高人氣，若李四川代表藍營參選新北市長，蔣萬安又親自輔選，加上雙方整合順暢，藍白聯手的氣勢將遠勝民進黨。吳子嘉強調說：「鄭麗文抓到藍白合以後，東西分配好，賴清德會輸到脫褲！」
最後，吳子嘉也批評，賴清德主導的政治風格過於強硬，沒有一件事情是妥協，或是跟大家一起談判協商，幾乎都是吵架翻臉。他提到近期台肥人事安排爭議，外面一大堆眼睛在盯著，賴清德還敢偷雞摸狗，整體局面對他來說不好；若情勢不變，蘇巧慧出戰新北也就不可能會贏。
