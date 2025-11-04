藍推不在籍投票引議！沈榮欽：恐助中共滲透

▲近日國民黨立委力推「不在籍投票」一事，在社群平台引起討論。加拿大約克大學教授沈榮欽認為，台灣的選舉制度享譽全球，實在沒有必要透過不在籍投票走回頭路。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 近日有關國民黨立委力推「不在籍投票」一事，在社群平台引起討論，反對者擔心，若未能嚴密設計與防範，可能成為中共及外部勢力滲透台灣民主的突破口，加拿大約克大學教授沈榮欽直言，台灣的選舉制度享譽全球，實在沒有必要透過不在籍投票走回頭路，讓台灣陷入更深層的分裂。

沈榮欽4日上午在臉書發文，聲稱德國、加拿大、韓國、菲律賓的議員，普遍都稱讚台灣的投開票制度，並不是因為高科技，恰好是因為台灣選舉的「低科技」，才能體現投開票制度最重要的因素-信任，台灣現行的投開票制度，是最能夠維持全國信任的制度。

沈榮欽認為，所有企圖以技術論證台灣實施「不在籍投票」的方法，其實都搞錯重點，在國民黨獨裁的戒嚴年代，即使國民黨掌握了黨政軍團特與公教系統與買票文化，開票時都還必須用「停電」的方式做票，正是因為台灣的「低科技」讓做票這件事趨於不易，問題始終不在於技術，台灣「當天即投即開」的方式，最可貴的地方在於全民信任。

沈榮欽並舉近年美國、巴西的例子，比如2021年1月6日，美國總統大選過後，國會正在認證選舉人團的投票結果、以確認拜登當選時，川普的支持者就闖入國會暴動，企圖阻止或延後國會的認證程序；又如2023年1月8日，波索納洛的支持者在總統大選後發起暴動，聚眾衝入巴西國會、總統府與最高法院，企圖改變選舉結果，兩者的訴求都是選舉被偷，都認為對手操縱了投票機器，篡改了投票結果。

沈榮欽指出，這2場暴動，都導致美國與巴西更加分裂，台灣不能步其後塵。事實上，去年選舉過後，柯文哲的支持者，同樣散播過選舉舞弊的謠言，但是曾任投票所開票與監票員的白營支持者立刻出面駁斥，甚至因此認清柯文哲陣營走火入魔，就是因為他們曾親身參與台灣的投開票，知道這些指控何其荒謬，最後未釀暴動，台灣人民多年來對於投開票的信任，正是守護民主的基石。如果硬要放棄一個難以舞弊的制度，對當下的台灣，絕對是弊大於利。

沈榮欽直言，台灣民主制度一直是中共的眼中釘，因為這讓中共的「華人不適合西方民主制度」的說詞不堪一擊，若推動不在籍投票，正好可以和他們多年來對台灣宮廟、政黨、商人、社會團體的滲透結合，並藉由免費旅遊、駭客攻擊等各種方式，破壞台灣民主制度，證實台灣不適合民主，還可以破壞台灣的制度信任，讓台灣更加分裂，沒有人比習近平更想這麼做了。

最後，沈榮欽提醒，當世界不少國家，都在讚美台灣的「當日投開票制度」時，台灣卻有一群人打算走回頭路，推動不在籍投票，任何不在籍投票的方式，無論是郵寄或是電子投票，都會傷害這得之不易的信任，更不用說還有中共在旁虎視眈眈，企圖通過代理人傷害台灣民主，呼籲：「如果你對台灣的民主制度有一絲信任，如果你對台灣的土地有一絲疼惜，如果你對習近平滲透台灣有一絲不屑，我們就不該在此時推動不在籍投票，讓彼此分裂，令親痛仇快，這從來都不是為民進黨的利益（只要選輸的人都可能喊選舉不公），而是台灣的利益。」

